Nem viccel az időjárás: kiadták a riasztást, el ne tegyük az esernyőt!

Hétfőn még hoz egy kis nyugalmat az időjárás, de a kedd már zivataros fordulatot ígér. A hét elején változékony időben lesz részünk, köztük napsütésben, esőben és szélben is.

Megköveteli az esernyőt az időjárás

Hétfőn, szeptember 15-én reggel főként délnyugaton képződhet köd, ami gyorsan feloszlik, majd napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Északkelet felé még előfordulhat zápor, a hőmérséklet 20–25 fok között alakul.

Kedden, szeptember 16-án kezdetben kisüt a nap, de északnyugat felől fokozatosan beborul az ég. Délutántól egyre több helyen elered az eső, estére pedig megerősödik az északnyugati szél. Napközben a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Erre a napra a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki összesen 13 vármegyére, az ország déli, délnyugati, középső, keleti és északkeleti területein a zivatarok miatt.

Szerdán, szeptember 17-én felhőátvonulásokra kell készülni, keleten még egy-egy záporral. A hőmérséklet mérséklődik, 21–23 fok körül marad, miközben a szél délnyugatira fordul és élénkké válik - írta a Köpönyeg.