Nem nyugszik az időjárás: ami most jön, abban nem lesz köszönet

A hétvégét eleinte napos idővel kezdjük, de szombat estére megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A 25–29 fokos meleg mellett megélénkül a délkeleti szél is. De ez még nem minden, az időjárás további meglepetést is tartogat!

Igazi kora őszi időjárás vár ránk (fotó: Köpönyeg.hu)

Vasárnap borult időre és esőre számíthatunk, 21–22 fokos hőmérséklettel, igazi kora őszi hangulattal, és erősebb északnyugati széllel.

Időjárás jövő héten

Hétfőre kissé csökken a felhőzet, az északnyugati szél is mérséklődik, a hőmérséklet pedig 25 fokig emelkedhet.

Kedden tovább javul az idő: gomolyfelhők és szárazabb, naposabb idő vár ránk, 26–27 fokos kellemes meleggel - írja a Köpönyeg.