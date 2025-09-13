Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Kornél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem nyugszik az időjárás: ami most jön, abban nem lesz köszönet

időjárás előrejelés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 06:00
időjáráseső
Elő az esernyőkkel! Az időjárás most igazán nem viccel...

A hétvégét eleinte napos idővel kezdjük, de szombat estére megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A 25–29 fokos meleg mellett megélénkül a délkeleti szél is. De ez még nem minden, az időjárás további meglepetést is tartogat!

Eső és szél – igazi kora őszi időjárás vár ránk
Igazi kora őszi időjárás vár ránk (fotó: Köpönyeg.hu)

Vasárnap borult időre és esőre számíthatunk, 21–22 fokos hőmérséklettel, igazi kora őszi hangulattal, és erősebb északnyugati széllel.

Időjárás jövő héten

Hétfőre kissé csökken a felhőzet, az északnyugati szél is mérséklődik, a hőmérséklet pedig 25 fokig emelkedhet.

Kedden tovább javul az idő: gomolyfelhők és szárazabb, naposabb idő vár ránk, 26–27 fokos kellemes meleggel - írja a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu