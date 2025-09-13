Nem nyugszik az időjárás: ami most jön, abban nem lesz köszönet

A hétvégét eleinte napos idővel kezdjük, de szombat estére megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A 25–29 fokos meleg mellett megélénkül a délkeleti szél is. De ez még nem minden, az időjárás további meglepetést is tartogat!
Vasárnap borult időre és esőre számíthatunk, 21–22 fokos hőmérséklettel, igazi kora őszi hangulattal, és erősebb északnyugati széllel.
Hétfőre kissé csökken a felhőzet, az északnyugati szél is mérséklődik, a hőmérséklet pedig 25 fokig emelkedhet.
Kedden tovább javul az idő: gomolyfelhők és szárazabb, naposabb idő vár ránk, 26–27 fokos kellemes meleggel - írja a Köpönyeg.
