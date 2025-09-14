Őszies zivatarral búcsúzik a hét, majd nyári meleggel tér vissza az időjárás

A hétvége utolsó napja záporokkal és hűvösebb időjárással köszönt ránk, mintha egy kora őszi napra ébrednénk. A hét elején azonban a napsütés visszahozza a nyár melegét.

Igazi őszi fordulattal zárja a hetet az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: ninii / Shutterstock

Zivatarokkal zárja a hetet az időjárás, majd visszatér a nyári meleg

Vasárnap nyugat és délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé esőre, záporra, zivatarra számíthatunk, helyenként kiadós csapadékkal. Késő délutánra és estére nyugat felől csökken a felhőzet, a hőmérséklet 20-22 fok köré esik, így igazi kora őszi hangulat alakul ki. Erre a napra a HungaroMet oldala Zala és Somogy vármegyék kivételével az ország egész terültére citromsárga riasztást adott ki a zivatarok miatt.

Hétfőn megszűnik a párásság, és sok napsütés várható, csapadék nélkül. A hőmérséklet reggel 12, délután 25 fok körül alakul.

Kedden a napsütés ismét előtérbe kerül, csak estétől növekszik meg a felhőzet, ekkortól előfordulhat csapadék. A nappali hőmérséklet 25-29 fok között várható, így nyárias meleg köszönt a hét elején - írta a Köpönyeg.