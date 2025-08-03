Itt a nagy szeptemberi pénzhoroszkóp: 3 csillagjegyeknek fog megvastagodni a pénztárcája hamarosan

Szeptember első napján jegyet vált a Szaturnusz. Mindehhez egy ritka égi esemény is fog társulni, ugyanis második újhold lesz ugyanabban a jegyben, a Szűzben. Ezért szeptember valódi fordulópont lehet minden csillagjegy számára - írja az Astronet.

Fotó: Pexels



Kos

Már szeptember első napján fellélegezhetsz: a Szaturnusz elhagyja a jegyedet, és ezzel megszűnik az a nyomasztó érzés, mintha mindig versenyt futnál az idővel. Ettől függetlenül lesznek még feszült napok (7., 17., 21.), amikor pénzügyekben is jobb, ha nem kapkodsz a szeptemberi pénzhoroszkóp szerint. Inkább készíts pontos ütemtervet, és ragaszkodj hozzá! A hónap vége felé a Mars Skorpióba lépése arra figyelmeztet, hogy okosan gazdálkodj, ne szórd a pénzt, és legyél tudatos a kiadásokban. Most hosszú távon építed az alapokat.

Bika

Szeptember első fele inkább a dolgaid elrendezéséről szól, de a hónap közepe táján már egyre nagyobb kedvet kapsz ahhoz, hogy új terveket szőj. A 18-i Vénusz-jegyváltás és a 21-i Szűz újhold nagyon kedvez a pénzügyi tervezésnek: most érdemes számolgatni, új költségvetést készíteni vagy elindítani egy régóta halogatott ügyet. A hónap vége pedig még egy kis romantikát is hoz, ami ugyan nem közvetlenül pénz, de inspiráló lehet minden döntésedben. Pénznyeremény is lehetséges!

Ikrek

Az Uránusz hátrálása miatt szeptember elején régi ügyek kerülhetnek újra elő, és pénzügyekben is kapsz „második esélyt”. Ez lehet visszatérő ügyfél, egy régen félretett ötlet, vagy akár egy régóta húzódó tartozás rendezése. A hónap második felében a Merkúr jegyváltása lendületet ad, és a bolygóháromszög extra kreatív ötleteket hoz. Most különösen megéri a vállalkozói vénádra hallgatni, mert olyan projektet vihetsz végig, ami pénzügyi sikerrel zárul.

Rák

A szeptember 7-i holdfogyatkozás érzékenyen érint, emiatt jobb, ha ezen a napon nem hozol pénzügyi döntéseket. Kerüld a nagy vásárlásokat, a hitelfelvételt és a költekezést! A hónap második felében azonban fellélegezhetsz: a Skorpió Mars lendületet hoz, és akár új ötlet vagy mellékbevétel is beindulhat. Ez lehet egy régi hobbiból fakadó pénzkereseti lehetőség, ami visszahozza a gyermeki lelkesedésedet. Figyelj, mert az apró inspirációk most nagyban gyümölcsözhetnek. Plusz pénz érkezhet a házhoz.