Itt a nagy szeptemberi pénzhoroszkóp: 3 csillagjegyeknek fog megvastagodni a pénztárcája hamarosan

Szeptember első napján jegyet vált a Szaturnusz. Mindehhez egy ritka égi esemény is fog társulni, ugyanis második újhold lesz ugyanabban a jegyben, a Szűzben. Ezért szeptember valódi fordulópont lehet minden csillagjegy számára - írja az Astronet.
Már szeptember első napján fellélegezhetsz: a Szaturnusz elhagyja a jegyedet, és ezzel megszűnik az a nyomasztó érzés, mintha mindig versenyt futnál az idővel. Ettől függetlenül lesznek még feszült napok (7., 17., 21.), amikor pénzügyekben is jobb, ha nem kapkodsz a szeptemberi pénzhoroszkóp szerint. Inkább készíts pontos ütemtervet, és ragaszkodj hozzá! A hónap vége felé a Mars Skorpióba lépése arra figyelmeztet, hogy okosan gazdálkodj, ne szórd a pénzt, és legyél tudatos a kiadásokban. Most hosszú távon építed az alapokat.
Szeptember első fele inkább a dolgaid elrendezéséről szól, de a hónap közepe táján már egyre nagyobb kedvet kapsz ahhoz, hogy új terveket szőj. A 18-i Vénusz-jegyváltás és a 21-i Szűz újhold nagyon kedvez a pénzügyi tervezésnek: most érdemes számolgatni, új költségvetést készíteni vagy elindítani egy régóta halogatott ügyet. A hónap vége pedig még egy kis romantikát is hoz, ami ugyan nem közvetlenül pénz, de inspiráló lehet minden döntésedben. Pénznyeremény is lehetséges!
Az Uránusz hátrálása miatt szeptember elején régi ügyek kerülhetnek újra elő, és pénzügyekben is kapsz „második esélyt”. Ez lehet visszatérő ügyfél, egy régen félretett ötlet, vagy akár egy régóta húzódó tartozás rendezése. A hónap második felében a Merkúr jegyváltása lendületet ad, és a bolygóháromszög extra kreatív ötleteket hoz. Most különösen megéri a vállalkozói vénádra hallgatni, mert olyan projektet vihetsz végig, ami pénzügyi sikerrel zárul.
A szeptember 7-i holdfogyatkozás érzékenyen érint, emiatt jobb, ha ezen a napon nem hozol pénzügyi döntéseket. Kerüld a nagy vásárlásokat, a hitelfelvételt és a költekezést! A hónap második felében azonban fellélegezhetsz: a Skorpió Mars lendületet hoz, és akár új ötlet vagy mellékbevétel is beindulhat. Ez lehet egy régi hobbiból fakadó pénzkereseti lehetőség, ami visszahozza a gyermeki lelkesedésedet. Figyelj, mert az apró inspirációk most nagyban gyümölcsözhetnek. Plusz pénz érkezhet a házhoz.
Jönnek kihívások, de aztán meglesz a jutalom szeptemberben! A 7-i holdfogyatkozás, valamint a 17-i és 21-i napok fokozott óvatosságot kívánnak. Ilyenkor kerüld a hirtelen kiadásokat és a kockázatos befektetéseket. A hónap második felében azonban kedvező fordulat jön: utazás, tanulás, vagy új tapasztalat bővítheti a lehetőségeidet, és hosszabb távon pénzügyi előnyt hozhat. Kérj tanácsot olyanoktól, akik jártasak ezen a területen, mert megéri hallgatni a tapasztaltabbakra. Olyan változások indulhatnak el, amik hosszú távon is anyagi biztonságot adnak.
Nagy esélyekkel indulsz szeptemberben: a 21-i második újhold a jegyedben igazi újrakezdést jelez. Ez ritka és erős égi jel, amit kár lenne elszalasztani! Ez már ugyanis egymás után a második Szűz újhold, az első augusztusban volt. Bár a Nap-Szaturnusz szembenállás hozhat akadályokat, a második esély segít, hogy pénzügyekben új stratégiát alakíts ki. Most bármit újraírhatsz: költségvetést, megtakarítási tervet, üzleti modellt. Ha türelmes vagy, látványos előrelépés vár rád. Hallgass a belső bölcsességedre, és ne siettesd az eredményeket.
A hónap elején úgy érezheted, hogy minden kicsúszik a kezedből, mintha nem te irányítanál. Ez pénzügyi téren is bizonytalanságot hozhat, de hidd el, szeptember 18. után minden világosabb lesz. A 19-i bolygóháromszög anyagi lehetőségeket is nyit: régi kapcsolatok, barátok, üzleti partnerek révén jöhet egy új ajánlat. Ha nem hagyod, hogy a provokációk eltereljék a figyelmed, stabil alapot építhetsz a hónap második felében.
Egész szeptemberben érezheted, hogy valami nagy változás készülődik – és valóban: 22-én a Mars belép a jegyedbe, és ezzel teljes fordulatot hoz. Pénzügyileg most indulhat meg a felfelé ívelés, akár adósságrendezésről, akár új bevételről van szó. Olyan, mintha új erőre kapnál, és végre be tudnád hozni a lemaradásokat. Ez a hónap a szorgalmas építkezésé, ahol minden befektetett energia később sokszorosan térül meg.
Lesz kihívás, de áldás is bőven. Régi ingatlan- vagy családi ügyek kerülhetnek elő újra szeptember elején, és ez bosszanthat, főleg ha azt hitted, már lezártad a témát. Az viszont biztos, hogy a karrierbe fektetett energia most pénzügyi előnyt hoz. Ne hagyd, hogy a múlt akadályozzon, inkább nézd meg, hogyan tudod a helyzetet a javadra fordítani. A kritikus napokon (7., 17., 21.) bánj óvatosan a pénzzel és az emberekkel. Ha türelmes vagy, a hónap végére megtalálhatod a jutalmadat.
Szeptember elején a Szaturnusz jegyváltásával enyhül a rajtad lévő nyomás, de közben új akadályok is jönnek, főleg utazás vagy tanulás kapcsán. Anyagiakban ez úgy jelenhet meg, hogy váratlan kiadásaid lesznek, vagy át kell alakítanod a terveidet. A kritikus napokon (7., 17., 21.) ne hagyd, hogy a nehézségek elbátortalanítsanak. Ez az időszak pont arra jó, hogy megmutasd: képes vagy kreatívan és rugalmasan megoldani a helyzeteket. A hónap végén már látszik, hogy a türelmed kifizetődik.
Mindkét uralkodó bolygód hátrálni kezd, így szeptember elején kissé visszafogva érezheted magad. Pénzügyekben most nem érdemes rohanni: inkább várj, amíg tisztábban látsz. A 18–19-i bolygóháromszög viszont olyan inspirációt hoz, amire magad sem számítasz. Egy hirtelen ötlet, ami először merésznek tűnik, később jövedelmező lehet. Merj kísérletezni, de közben maradj realista – így az új lehetőség nem csak élmény, hanem valódi anyagi haszon is lehet.
A Szaturnusz visszalépése szeptember 1-jén arra hívja fel a figyelmed, hogy újragondold az irányt, amerre haladsz. Anyagi szempontból ez azt jelenti: érdemes felülvizsgálni a stratégiáidat, a terveidet, vagy akár a befektetéseidet. A 22-én belépő Skorpió Mars támogat abban, hogy bátran hozz döntéseket, és csatlakozz olyan lehetőségekhez, amikről eddig lemaradtál. Külföld, tanulás, új munka – mind ott van a pakliban. Most az a lényeg, hogy ne szűkítsd le a látóteredet, merj nagyot álmodni! Pluszpénz, sőt „ajándék-pénz” is lehetséges.
