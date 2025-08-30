Búcsúzik a forróság: Jön zivatarokkal tarkított nyárbúcsú

A nyár utolsó hétvégéjén változékony és mozgalmas időre készülhetünk – Bár a forróság csúcsai lassan a múlté, a hétvége során nem maradunk izgalmak nélkül: eső, villámlás és hűsítő napsütés váltogatják majd egymást.

Végre megszabadulunk a forróságtól

Fotó: Köpönyeg.hu

Szombaton a levegő hőmérséklete 31 fok körül alakul, de az égen sötét fellegek gyülekezhetnek. A délutáni órákban záporok és zivatarok tarkíthatják a programokat, így nem árt esernyőt rejteni a táskába. Vasárnap már valamivel kiegyensúlyozottabb időjárásra számíthatunk: 27 fok körüli csúcshőmérséklet, sok napsütés, csak helyenként kisebb felhőátvonulások. Az esték azonban frissebbek lesznek, így érdemes egy vékony pulóvert is előkészíteni.

Összességében tehát a hétvége nem marad meglepetések nélkül: aki strandolást tervez, az inkább a vasárnapot válassza, szombaton pedig számítson zivatarokra. A nyár lassan elköszön, de a napsütésből még most is kijut bőven, derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből.