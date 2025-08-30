Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Búcsúzik a forróság: Jön zivatarokkal tarkított nyárbúcsú

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 06:30
melegkánikula
Ilyen időre kell számítanunk a nyár utolsó hétvégéjén.

A nyár utolsó hétvégéjén változékony és mozgalmas időre készülhetünk – Bár a forróság csúcsai lassan a múlté, a hétvége során nem maradunk izgalmak nélkül: eső, villámlás és hűsítő napsütés váltogatják majd egymást.

Forróság
Végre megszabadulunk a forróságtól
Fotó: Köpönyeg.hu

Szombaton a levegő hőmérséklete 31 fok körül alakul, de az égen sötét fellegek gyülekezhetnek. A délutáni órákban záporok és zivatarok tarkíthatják a programokat, így nem árt esernyőt rejteni a táskába. Vasárnap már valamivel kiegyensúlyozottabb időjárásra számíthatunk: 27 fok körüli csúcshőmérséklet, sok napsütés, csak helyenként kisebb felhőátvonulások. Az esték azonban frissebbek lesznek, így érdemes egy vékony pulóvert is előkészíteni. 

Összességében tehát a hétvége nem marad meglepetések nélkül: aki strandolást tervez, az inkább a vasárnapot válassza, szombaton pedig számítson zivatarokra. A nyár lassan elköszön, de a napsütésből még most is kijut bőven, derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu