Zivatarral kopogtat be az ősz, erőteljes hidegfront érkezik

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 06:30
Ködös őszi reggelre ébredtünk. Zivatart hozott a hidegfront.
Pénteken a ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral, zivatarral. Mérsékelten meleg idő lesz 27 fok körüli maximumokkal.

Zivatarral nyit az ősz / Fotó:  Pexels

Szombaton a sok napsütést felhősödés követi, és délutántól ÉNy-on már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.

Vasárnap az erősen felhős égből szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet - igazi kora őszi időnk lesz.

Hétfőn fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az ÉNy-i szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Hidegfront hozza meg a zivatart

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.

 

