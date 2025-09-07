Folytatódik a nyár, az időjárás nem lassít szeptemberben sem

Vasárnap a ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Eső nem lesz. Többfelé élénk, eleinte erős lesz az északnyugati szél. 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
Fátyolfelhős, száraz időre van kilátás hétfőn. Mérsékelt marad a szél. Reggel 16, délután 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
Kedden sok napsütés ígérkezik, gomoly- és fátyolfelhőkkel. Csak néha élénkül meg a déli szél. 30-32 fok körüli hőség valószínű - írja a Köpönyeg időjárás előrejelzése.
Gomolyfelhők mellett szerdán napos idő jöhet, továbbra is csapadék nélkül. 30 fok feletti maximumokat mérhetünk az ország nagy részén.
