Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Folytatódik a nyár, az időjárás nem lassít szeptemberben sem

időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 06:30
melegnapsütés
Nem szabadulunk a harminc fokoktól.

Vasárnap a ragyogó szeptember eleji napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Eső nem lesz. Többfelé élénk, eleinte erős lesz az északnyugati szél. 27 fok körül alakul a hőmérséklet.

időjárás
Nyárias időjárás lesz szeptemberben Fotó: Boris Breytman / Freepik.com

Fátyolfelhős, száraz időre van kilátás hétfőn. Mérsékelt marad a szél. Reggel 16, délután 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Kedden sok napsütés ígérkezik, gomoly- és fátyolfelhőkkel. Csak néha élénkül meg a déli szél. 30-32 fok körüli hőség valószínű - írja a Köpönyeg időjárás előrejelzése.

Gomolyfelhők mellett szerdán napos idő jöhet, továbbra is csapadék nélkül. 30 fok feletti maximumokat mérhetünk az ország nagy részén.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu