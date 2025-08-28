Időjárás: A forró kánikula után, borús és esős napok jönnek!

Az időjárás előrejelzések alapján augusztus 28-án, csütörtökön reggel meleg és napos idő várható. A nappali hőmérséklet eléri a 35 fokot, az éjszaka viszont mérsékelten enyhe marad 18 fok körül. A szél erősebb lesz, ami kicsit enyhítheti a hőséget.

Az időjárás előrejelzések szerint a hétvégére már megérkezik a hűvösebb, esős idő / Fotó: köpönyeg.hu

Az időjárás brutális fordulatot ígér iskolakezdés előtt

Augusztus 29-én, pénteken hasonlóan forró napra lehet számítani, a csúcshőmérséklet ismét 35 fok lesz, az éjszakai minimum pedig magasabb, 20 fok körül alakul. A szél enyhül, így a meleg erősebben érezhető lehet.

Augusztus 30-án, szombaton változékonyabb idő érkezik. A nappali hőmérséklet 27 fokra esik vissza, és eső is várható, körülbelül 2 milliméter csapadékkal. A hőmérséklet éjjel 18 fok körül alakul, mérsékelt szél kíséretében.

Augusztus 31-én vasárnap ismét melegebb idő jön. A nappali hőmérséklet 30 fok köré emelkedik, míg éjszaka 17 fok várható. A szél viszonylag gyenge marad, és a nap nagy részében derült, napos időre lehet számítani. - írja a Köpönyeg.