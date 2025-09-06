Tombol a kánikula, nyárias lesz az időjárás a héten

Szombaton nyugaton már sok napsütés lesz, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. A hőmérséklet 29 fok körül tetőzik.

Nyárias marad az időjárás Fotó: Unsplash

Változóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk vasárnap. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli minimum 15 fok, a délutáni maximum 29 fok közelében várható - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok lesz a napsütés, száraz, igazi nyári idő érkezik. A hőmérséklet ismét 30 fok köré emelkedik.

Derült csapadékmentes időben lesz részünk kedden. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a szél. Éjszaka 9–17, napközben 29–34 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.