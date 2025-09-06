Tombol a kánikula, nyárias lesz az időjárás a héten

Szombaton nyugaton már sok napsütés lesz, míg keleten még előfordulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. Az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. A hőmérséklet 29 fok körül tetőzik.
Változóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk vasárnap. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A reggeli minimum 15 fok, a délutáni maximum 29 fok közelében várható - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok lesz a napsütés, száraz, igazi nyári idő érkezik. A hőmérséklet ismét 30 fok köré emelkedik.
Derült csapadékmentes időben lesz részünk kedden. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a szél. Éjszaka 9–17, napközben 29–34 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.