Zivatarokkal érkezik a hidegfront, hamarosan csak 10 fok lesz

Kedden a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.

Zivatarokkal érkezik a hidegfront / Fotó: Pexels.com

Szerdán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, emellett az északnyugati szél is megerősödik. A hőmérséklet 26 fok köré mérséklődik.

Csütörtökön derűs, nyárias idő várható, délután 29–30 fok valószínű. A délies szél mérsékelt marad.

Péntek sok napsütésre, kevés felhőre van kilátás, csapadék nélkül. A déli szél többnyire mérsékelt marad. Reggel 10–18, délután 27–33 fok ígérkezik - írja a Köpönyeg.