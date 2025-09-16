Visszatér a nyár, de nem fog mindenki örülni

Szeptember vége felé újra visszatér a nyár, a hétvégén zavartalan napsütésre számíthatunk, de addig túl kell élnünk egy hidegfrontot. Az időjárás-érzékenyek megszenvedik a következő napokat.
Szerdára lehűl az idő, 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet, eső és viharos szél vár ránk. Csütörtöktől azonban folyamatos melegedésnek indul az időjárás. Hétvégén már igazi nyári melegre, 30 Celsius-fokra lehet számítani.
Északnyugatról hidegfront érkezik hazánkba és átvonul az egész ország felett, amit zivatarok és viharos szél kísér. Megterheli a szervezetet; megnő a sztrók, infarktus, a koraszülés valószínűsége, valamint feszültebbek és idegesebbek lehetünk.
„A magasabb légrétegekben tíz fokos különbség alakul ki a front két oldala között” - kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.
Ki kell emelni a vérnyomásnak a kiugrását, ami egy komoly probléma és az időjárás érzékenység egyik leggyakoribb következménye. Egyéb, kifejezetten súlyos keringési problémáknak a nagyobb valószínűségű felléptével is számolni kell.
A hétvégére 30 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála.
„A melegfronti következmények miatt migrénes, fejfájásos, gyulladásos folyamatok erősödésével kísért problémákat tapasztalhatunk” – mondta a meteogyógyász.
A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé erős északnyugati széllel. Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték, igazi kora ősz lesz. Csütörtökön tovább csökken a felhőzet és a szél is mérséklődik. A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, és csak néhol alakul ki zápor. 20-26 fok valószínű. Pénteken derült idő várható, szinte felhő sem lesz az égen. Erős melegedés kezdődik: délután már 25-27 fok körüli nyárias meleg lesz. Egész hétvégén ragyogó napsütésre készülhetünk, csapadék nélkül. Nyárias meleg lesz, sőt néhol hőség is lehet 30 fok körüli maximumokkal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.