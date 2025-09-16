Visszatér a nyár, de nem fog mindenki örülni

Szeptember vége felé újra visszatér a nyár, a hétvégén zavartalan napsütésre számíthatunk, de addig túl kell élnünk egy hidegfrontot. Az időjárás-érzékenyek megszenvedik a következő napokat.

Az időjárás alakulása Fotó: Köpönyeg

Időjárás: hidegfront után nyári meleg

Szerdára lehűl az idő, 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet, eső és viharos szél vár ránk. Csütörtöktől azonban folyamatos melegedésnek indul az időjárás. Hétvégén már igazi nyári melegre, 30 Celsius-fokra lehet számítani.

Északnyugatról hidegfront érkezik hazánkba és átvonul az egész ország felett, amit zivatarok és viharos szél kísér. Megterheli a szervezetet; megnő a sztrók, infarktus, a koraszülés valószínűsége, valamint feszültebbek és idegesebbek lehetünk.

„A magasabb légrétegekben tíz fokos különbség alakul ki a front két oldala között” - kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Ki kell emelni a vérnyomásnak a kiugrását, ami egy komoly probléma és az időjárás érzékenység egyik leggyakoribb következménye. Egyéb, kifejezetten súlyos keringési problémáknak a nagyobb valószínűségű felléptével is számolni kell.

Berobban a nyár szeptemberben

A hétvégére 30 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála.

„A melegfronti következmények miatt migrénes, fejfájásos, gyulladásos folyamatok erősödésével kísért problémákat tapasztalhatunk” – mondta a meteogyógyász.

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé erős északnyugati széllel. Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték, igazi kora ősz lesz. Csütörtökön tovább csökken a felhőzet és a szél is mérséklődik. A sok napsütés mellett kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, és csak néhol alakul ki zápor. 20-26 fok valószínű. Pénteken derült idő várható, szinte felhő sem lesz az égen. Erős melegedés kezdődik: délután már 25-27 fok körüli nyárias meleg lesz. Egész hétvégén ragyogó napsütésre készülhetünk, csapadék nélkül. Nyárias meleg lesz, sőt néhol hőség is lehet 30 fok körüli maximumokkal.