Brutális számok: Több mint 13 milliárdos kárt okoztak a nyári viharok

Május és augusztus között több mint 101 ezer kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz a nyári időjárás viharai miatt, a kifizetések és tartalékok összege pedig elérte a 13,1 milliárd forintot, ami 3 milliárddal több, mint tavaly. A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) a tagszervezeteinek jelentései alapján készített összesítése nem tartalmazza a mezőgazdasági, ipari, illetve a közintézmények káradatait, de megmutatja, hogy földrajzi megoszlásukat tekintve a különböző viharok Pest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Csongrád-Csanád vármegyéket, valamint Budapest, Debrecen, Hajdúszoboszló, Szeged, Gyál, Szentendre, Székesfehérvár, Vecsés és Hódmezővásárhely városokat sújtották leginkább – közölte a HírTV.

Hatalmas károkat okozott az időjárás. Fotó: freepik.com

Nem kímélt minket az időjárás

Az idei átlagkár összege közel 139 ezer forint volt, míg tavaly 137 ezer forintot tett ki. A 130 ezer forint körüli átlagkár nagyjából megfelel egy szokásos viharszezonnak, ugyanakkor az elmúlt három évet tekintve 2023 azonos időszakában fordult elő utoljára hasonló nagyságú kár, szintén 13,1 milliárd forintos összeggel. Az időjárás okozta károk száma évről évre jelentősen változik, és ezt a kár típusai is befolyásolják.