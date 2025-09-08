Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Mindenki erre várt már: hatalmas fordulatot vesz az időjárás

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 06:00
őszelőrejelzésnapsütés
Nyárból őszbe egy hét alatt.

A hétvégi kánikula után az új hetet is hasonló nyárias idővel kezdjük.

Intsünk búcsút a kánikulának – jön a lehűlés
Búcsút inthetünk a kánikulának (Fotó: Köpönyeg.hu)

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, az ég többnyire tiszta marad, csapadék nem várható, és a hőmérséklet a 30 fokot is elérheti.

Kedden estig még marad a napsütés, de az esti órákban a felhőzet növekedésnek indul, egyelőre eső nélkül. A nappali csúcshőmérséklet 31–33 fok között alakul.

Szerdán már enyhül az idő: a hőmérséklet 26 fok körül alakul, felhős égboltra és elszórtan záporokra kell számítani.

Csütörtökön folytatódik a borongós idő, főként a nap első felében lehet eső. A levegő hőmérséklete 20 és 30 fok között ingadozik, és kisebb szélmozgás is előfordulhat - írja a Köpönyeg.

 

