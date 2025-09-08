A halál volt tálalva az asztalon: mérgező gombával ölte meg rokonait a nő, ítélet született

A bírósági tárgyaláson ismertették, hogy 2023. július 29-én az 50 éves Erin Patterson meghívta volt férjét és apósát, Don és Gail Pattersont, valamint Gail Patterson nővérét, a 66 éves Heather Wilkinsont ebédre Leongatha városában található otthonába. Majd meggyilkolta őket, miután mérgező gombával ízesített marhahúsos ételt szolgált fel nekik.

Életfogytiglanra ítélték a nőt, aki mérgező gombával ölte meg rokonait (képünk illusztráció)

A dél- ausztráliai Victoria államból származó kétgyermekes anyát a Victoria államban tartott Legfelsőbb Bírósági tárgyaláson az esküdtszék hatnapos tanácskozás után, kilenc hetes tárgyalást követően hozott ítéletet. Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a nő.

Mérgező gombával ölte meg a rokonokat

Az ügyészek szerint Patterson bizalommal való visszaélése, a méreg fegyverként való használata és a mérgezések megtervezése mind súlyosbító körülménynek minősül.

Beale bíró szerint Patterson azzal a szándékkal hívta meg a vendégeket, hogy mindannyiukat megölje. Hozzátette:

Az ilyen gyilkosságok indítékait csak az elkövetők ismerhetik. Az esküdtszék egyértelműen meggyőződött arról, hogy ön követte el az állítólagos bűncselekményeket. Csak ön tudja, hogy miért követte el azokat. Nem fogok találgatásokba bocsátkozni ebben a kérdésben.

Beale bíró hozzáfűzte Erin Patterson elárulta a hozzá legközelebb állók bizalmát, mondván:

Az Ön bűncselekménye a bizalom hatalmas elárulásával járt. Az áldozatai mindannyian rokonai voltak. Sőt, mi több, mindannyian jók voltak Önhöz és gyermekeihez hosszú éveken át, ahogy azt Ön is elismerte a vallomásában.

„A bűncselekmény súlya indokolja a bűncselekmények maximális büntetésének kiszabását.”

Ian Wilkinson meggyilkolási kísérlete: 25 év börtön.

Heather Wilkinson meggyilkolása: életfogytiglani börtönbüntetés.

Don Patterson meggyilkolása: életfogytiglani börtönbüntetés.

Gail Patterson meggyilkolása: életfogytiglani börtönbüntetés.

Teljes büntetés: életfogytiglani börtönbüntetés, 33 év feltételes szabadlábra helyezés nélküli időszakkal.