Gond van a gázzal – kihez fordulhatunk ilyenkor?

Közzétett az MVM egy tájékoztatót, amiből kiderül hová, kihez fordulhatunk, ha például gázszivárgást, gázhiányt észlelünk, vagy gondunk adódik egy gázszámlával. Mutatjuk mitől függ ki az illetékes a különböző ügyekben!
Akiknek az otthonában van vezetékes gáz, azok szerződéseben állnak egyrészt az egyetemes szolgáltatóval, amely az egész ország területén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Emellett pedig szerződésben állnak a területileg illetékes földgázelosztó társasággal is, amiknek az elosztóhálózat biztonságos üzemeltetése és fejlesztése a legfőbb céljuk. Az országban összesen 10 ilyen társaság működik (ebből 2 tartozik az MVM Csoporthoz, az MVM Égáz-Dégáz és MVM Főgáz), az pedig, hogy melyikhez tartozunk a számla 3. oldalán található meg.
Aki valamilyen földgázzal kapcsolatos ügyet szeretne elintézni, annak vagy az MVM-hez vagy a területileg illetékes elosztóhoz kell fordulnia. Az ügy típusától függ, hogy pontosan kihez. Az MVM Next ügyfélszolgálatát kell keresni például akkor, ha
