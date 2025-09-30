Gond van a gázzal – kihez fordulhatunk ilyenkor?

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 15:55
Mikor kell az MVM-hez, mint egyetemes szolgáltatóhoz és mikor a hálózati elosztó társasághoz fordulni, ha problémánk adódik? Segítünk eligazodni a gázügyintézés útvesztőjében a fűtési szezon kezdetén!
Közzétett az MVM egy tájékoztatót, amiből kiderül hová, kihez fordulhatunk, ha például gázszivárgást, gázhiányt észlelünk, vagy gondunk adódik egy gázszámlával. Mutatjuk mitől függ ki az illetékes a különböző ügyekben!

Kihez forduljunk, ha gondunk akad a gázzal? Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Nem csak az MVM lehet illetékes gázügyekben

Akiknek az otthonában van vezetékes gáz, azok szerződéseben állnak egyrészt az egyetemes szolgáltatóval, amely az egész ország területén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Emellett pedig szerződésben állnak a területileg illetékes földgázelosztó társasággal is, amiknek az elosztóhálózat biztonságos üzemeltetése és fejlesztése a legfőbb céljuk. Az országban összesen 10 ilyen társaság működik (ebből 2 tartozik az MVM Csoporthoz, az MVM Égáz-Dégáz és MVM Főgáz), az pedig, hogy melyikhez tartozunk a számla 3. oldalán található meg.

Milyen ügyben kihez kell fordulni?

Aki valamilyen földgázzal kapcsolatos ügyet szeretne elintézni, annak vagy az MVM-hez vagy a területileg illetékes elosztóhoz kell fordulnia. Az ügy típusától függ, hogy pontosan kihez. Az MVM Next ügyfélszolgálatát kell keresni például akkor, ha

  • egyetemes szolgáltatói szerződésekkel kapcsolatos ügyet intéznénk,
  • felhasználóváltozást (névátírás) jelentenénk be,
  • mérőhely ellenőrzést rendelnénk meg,
  • gázóra pontossági felülvizsgálatát rendelnénk meg,
  • havi mérőóraállást jelentenénk be,
  • vezetékes földgáz fogyasztással kapcsolatos számlázási ügyet intéznénk,
  • gázóra le- és felszerelését rendelnénk meg,
  • kikapcsolást és visszakapcsolást intéznénk,
  • szüneteltetnénk vagy véglegesen megszüntetnénk egy szerződést,
  • kereskedőt váltanánk,
  • szezonális plomba fel- és leszerelését rendelnénk meg.

A területileg illetékes elosztótársasághoz pedig az alábbi ügytípusoknál fordulhatunk

  • csatlakozási igények (új bekapcsolás és meglévő rendszer átalakítása, bővítése) bejelentése,
  • terv-felülvizsgálat,
  • műszaki-biztonsági ellenőrzés,
  • lekötött kapacitás bővítése,
  • hibabejelentés: gázszivárgás, vezeték szakítás, gázhiány bejelentése,
  • előre fizetős mérővel kapcsolatos ügyintézés,
  • műszaki költségekkel kapcsolatos számlák,
  • ütemezett leolvasás,
  • hitelesítési mérőcsere,
  • elosztóhálózat-használati szerződéskötés, módosítás, felmondás,
  • egyéb műszaki beavatkozásokkal kapcsolatos időpont egyeztetés,
  • tervezett műszaki karbantartás miatti gázkorlátozás,
  • védett fogyasztókkal kapcsolatos ügyintézés, közintézményi moratórium,
  • közműegyeztetés.

 

