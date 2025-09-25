100 millió forintot kaptak a gyerekek az MVM-től

Idén 18. alkalommal rendezték meg a „Legszebb napom” elnevezést viselő MVM Élménynapot, ahol az energetikai cég idén 100 millió forint támogatást nyújtott alapítványoknak és civil szervezeteknek. Az adomány fogyatékkal élő és rászoruló gyermekek gyógyítását, fejlesztését segíti.
Az energetikai cég sportpályányi játékfelülettel, interaktív foglalkozással várta a résztvevő kicsiket és nagyokat, a sérült és hátrányos helyzetű gyerekek számtalan játék által ismerhették meg a Balatont és környékét – írja a Ripost.
A nap fénypontja az a 100 milliós adomány volt, amelyet különböző szervezetek, egészségügyi intézmények pályázat útján nyertek el. A támogatásban részesülő szervezeteket idén először egy fotópályázat útján választották ki, ahová életük meghatározó pillanatait megörökítő fényképeiket küldhették be. Az „Intézményünk mindennapjai” elnevezésű fotópályázattal a cégcsoport az intézmények odaadó munkájára is felhívta a figyelmet. Négy szervezet egyenként 4,2 millió forintot vihetett haza, a többi intézményt és szervezetet 8-8 millióval segítette az MVM Csoport.
Az MVM Csoport vezérigazgatója a sajtótájékoztatón azt mondta:
Óriási út, mire minden évben ide eljutunk, sokat készülünk a Legszebb napra
Az Élménynap a társadalmi felelősségvállalás ünnepe és legszebb pillanata az MVM számára, egy olyan nap, amikor érezzük, hogy amit csinálunk, tényleg számít. 800 gyerek nevetése, közös játék és kíváncsi tekintetek mutatták meg, milyen energia rejlik egy napnyi örömben. De az Élménynap egészen más, mint egy átlagos munkanap, ezért idén is 20 szervezetet támogattunk összesen 100 millió forinttal, munkatársaim közel 100 fős önkéntes csapata pedig segített abban, hogy a program minden perce élmény legyen. Köszönjük a támogatott szervezetek emberfeletti és fáradságot nem kímélő munkáját, akiknek mindennapjaiba idén először saját, szívhez szóló fényképeik által egy pillanatra magunk is bepillanthattunk
- mondta Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.
Az elmúlt 20 évben több mint 1,5 milliárd forintot osztott szét az energetikai vállalat segítségképpen a hasonló szervezeteknek, intézményeknek.
Két gépet veszünk a pénzből, amelyek sokat segítenek majd a beteg gyerekeken
- mondta a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
Hozzátette:
Azért dolgozunk, hogy a lehető legtöbb adományt gyűjtsük, hogy minél többet tudjunk a gyerekek gyógyítására fordítani. A 8 millió forintból két manuális mikrotom készüléket vásárolunk a patológiai osztályra, szövettani vizsgálatra. De nincs olyan területe a kórháznak, ahova az elmúlt harminc évben ne adtunk volna pénzt, így szinte folyamatosan fejlesztjük az intézményt. Azon vagyunk, hogy modern és korszerű körülmények között folyhasson a gyógyítás.
Káli Donát Szigetszentmiklósról érkezett. Életében először volt ilyen helyen, alig várta, hogy kipróbálja a játékokat. A kisfiú szerint nagyon jó emberek azok, akik felnőttként a gyerekekre gondolva ilyen eseményeket szerveznek és pénzt adományoznak.
Az adományozottak listája megtekinthető az MVM Zrt. honlapján.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.