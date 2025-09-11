Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Fontos változást jelentett be a BKK: ekkor lép életbe

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 11:20
H6-os HÉVváltozásközlemény
Ez rengeteg utast érint.
A H6-os HÉV szombaton és vasárnap karbantartás miatt csak a Közvágóhíd és Dunaharaszti külső, valamint Szigetszentmiklós-Gyártelep és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint Dunaharaszti külső és Szigetszentmiklós között a H6-os pótlóbusz jár Szigetszentmiklós-Gyártelep érintésével, Dunaharaszti külső és Szigetszentmiklós-Gyártelep között pedig a H6A pótlóbusszal is lehet utazni.

 

