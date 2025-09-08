Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Rendkívüli közlemény a BKK-tól: sokakat érinteni fog

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 11:22
Rövidített útvonalon jár a HÉV esténként.

A H5-ös HÉV hétfőn, kedden és szeptember 16-án 22.45 után csak a Batthyány tér és Pomáz között jár.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint szeptember 8., hétfő 22:45-től – üzemzárásig a következő járat közlekedése karbantartás miatt az alábbiak szerint módosul:

A H5-ös HÉV Szentendre és Pomáz között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak. A HÉV vágányzári menetrend szerint közlekedik.

