Kora hajnalban ismét földrengés volt a szomszédban

földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 09:42
epicentrumRománia
Alexa
Az országos földfizikai intézet közölte, hogy a Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés következett be szerda hajnalban, 5 óra 49 perckor Buzău megyében, Romániában.

Földrengés volt a szomszédban Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Földrengés volt Romániában

122,5 kilométeres mélységben keletkezett földmozgás, aminek az epicentruma 59 kilométerre volt Brassótól, 60 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 54 kilométerre Buzăutól. Az idei legnagyobb földrengések, mindkettő 4,4-es erősségű a Richter-skálán, február 13-án Buzău megyében és május 11-én Vrancea megyében történtek - számol be róla a Maszol.ro.

Tavaly 5,4-es erősségű volt a legjelentősebb földrengés és szeptember 16-án történt Buzău megyében. Korábban írtunk róla, hogy földrengés történt Evia szigetén hajnali 00:30 perc előtt. A rengés a Görög Geodinamikai Intézet szerint 5,2-es magnitúdójú volt, epicentruma pedig mindössze 2,3 kilométer mélyen helyezkedett el. Még a térségben élők is érezték a rengéseket.

 

 

