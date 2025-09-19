Kora hajnalban ismét földrengés volt a szomszédban

Az országos földfizikai intézet közölte, hogy a Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés következett be szerda hajnalban, 5 óra 49 perckor Buzău megyében, Romániában.

122,5 kilométeres mélységben keletkezett földmozgás, aminek az epicentruma 59 kilométerre volt Brassótól, 60 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 54 kilométerre Buzăutól. Az idei legnagyobb földrengések, mindkettő 4,4-es erősségű a Richter-skálán, február 13-án Buzău megyében és május 11-én Vrancea megyében történtek - számol be róla a Maszol.ro.

Tavaly 5,4-es erősségű volt a legjelentősebb földrengés és szeptember 16-án történt Buzău megyében. Korábban írtunk róla, hogy földrengés történt Evia szigetén hajnali 00:30 perc előtt. A rengés a Görög Geodinamikai Intézet szerint 5,2-es magnitúdójú volt, epicentruma pedig mindössze 2,3 kilométer mélyen helyezkedett el. Még a térségben élők is érezték a rengéseket.