Brutális felvételek: Száguldozó furgon tarolt Budapesten az éjjel

Száguldozó furgon okozott súlyos balesetet csütörtök éjjel Budapesten, miután a sofőr a piros lámpa ellenére hatalmas sebességgel hajtott be egy kereszteződésbe.
A furgon letarolta a szabályosan érkező taxit, majd a járdára felhajtva kidöntött egy lámpát, végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg – számolt be róla a Tények. A balesetben a furgon vezetője beszorult a roncsba, ezért a tűzoltóknak körbe kellett vágniuk a szélvédőt és a bal első ajtót, hogy kiszabadíthassák. A férfi súlyosan megsérült, a taxisofőrt pedig szintén kórházba szállították a mentők.
A videó ITT tekinthető meg:
