Brutális felvételek: Száguldozó furgon tarolt Budapesten az éjjel

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 08:35
taxibaleset
Mindent letarolt, ami az útjába került. Súlyos balesetet csütörtök éjjel Budapesten.

Száguldozó furgon okozott súlyos balesetet csütörtök éjjel Budapesten, miután a sofőr a piros lámpa ellenére hatalmas sebességgel hajtott be egy kereszteződésbe. 

Mindent letarolt, ami az útjába került. Súlyos balesetet csütörtök éjjel Budapesten.
Mindent letarolt, ami az útjába került. Súlyos balesetet csütörtök éjjel Budapesten.
Fotó: Gé

A furgon letarolta a szabályosan érkező taxit, majd a járdára felhajtva kidöntött egy lámpát, végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg – számolt be róla a Tények. A balesetben a furgon vezetője beszorult a roncsba, ezért a tűzoltóknak körbe kellett vágniuk a szélvédőt és a bal első ajtót, hogy kiszabadíthassák. A férfi súlyosan megsérült, a taxisofőrt pedig szintén kórházba szállították a mentők.

A videó ITT tekinthető meg:

 

 

