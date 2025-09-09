A szakemberek is ledöbbentek, hatalmas földrengést mértek az éjszaka

Erős földrengés rázta meg Évia szigetét kedden hajnalban, közvetlen 00:30 előtt. A rengés a Görög Geodinamikai Intézet szerint 5,2-es magnitúdójú volt, epicentruma pedig mindössze 2,3 kilométer mélyen helyezkedett el. A földmozgás különösen erősnek érződött a térségben élők szerint.

Földrengés rázta meg a híres görög szigetet / Fotó: Forrás: Shutterstock/menur

A rengés epicentruma Néa Sztíra környékén volt - ez a térség nem számít tipikus földrengéses zónának, így a jelenség meglepte a szakembereket is.

Giorgos Kelaiditis, Évia régió kormányzóhelyettese elmondta, hogy beszélt a néa sztírai helyi elnökkel, és hozzátette: eddig sem sérülésekről, sem károkról nem érkeztek jelentések. Az embereket nem kellett evakuálni, de a hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet, mivel utórengések érkezése várható - írja a Protothema.