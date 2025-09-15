Emberrablás Szabolcsban: megszületett az ítélet

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta két magyar-ukrán és egy magyar állampolgárságú vádlottal szemben, akik 2023 nyarán egy héten keresztül jogtalanul fogva tartottak és bántalmaztak egy férfit. Az ítélet szerint a sértett 50.000 euróval tartozott a két magyar-ukrán vádlottnak, akik emiatt 2023. július 21. napján egy debreceni bevásárlóközpont parkolójába csalták a sértettet, majd gépkocsival, erőszakkal, arcának eltakarásával egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis település családi házához vitték. A bíróság a két ukrán-magyar állampolgárt bűnösnek mondta ki emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt.

50 ezer euró miatt történt emberrablás. Fotó: New Africa / Shutterstock

A garázsban a sértettet lánccal kikötözve, embertelen módon tartották. Innen később két alkalommal is elvitték, hogy az ismerősöktől kért pénzt átvegye, amit azonnal euróra váltottak. Néhány nappal később a férfit egy barátjához vitték, akitől szintén kölcsönkért és egyúttal jelezte, hogy bajban van. Másnap a pénz átvétele céljából találkoztak egy benzinkúton, ahol a sértettet egy ismerőse autóval menekítette ki és vitte a rendőrkapitányságra. A férfit a fogva tartás ideje alatt rendszeresen bántalmazták és életveszélyesen megfenyegették, miközben a tartozás visszafizetését követelték tőle.

Emberrablás bűntettében bűnös!

A bíróság a két ukrán-magyar állampolgárt bűnösnek mondta ki társtettesként, különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett emberrablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt és őket 9, illetve 10 év fegyházra ítélte. A magyar állampolgárságú vádlottat mint bűnsegédet marasztalta el emberrablás bűntette miatt, és vele szemben 6 év 6 hónap fegyházbüntetést szabott ki. Az ítélet ellen az ügyészség a feltételes szabadságra bocsáthatóság miatt, míg a védelem felmentés és enyhítés érdekében élt fellebbezéssel, írja a SZON.