Kocsis Magyar Péternek: "210 nap, és felkenődsz a falra!"

Facebook-oldalán üzent a Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek Kocsis Máté.

"Válasz Magyar Péternek

Peti, te, hallod-e! Látom, még a vasárnap délelőttjeidet is gyűlöletkeltéssel töltöd. Mai írásodnak mindjárt az elején azzal teszed magad közröhej tárgyává, hogy a harminc évvel ezelőtti ruandai népirtókhoz hasonlítod Orbán Viktort. Te forrófejű bohóc.

(Mellékesen teszem csak hozzá, már annyira szétestél, hogy egymillió ember szervezett lemészárlásával is párhuzamot vonsz a mai Magyarországon, miközben már észre sem veszed, mennyire nevetségessé válsz. Teljesen elvakult vagy.)

Ne reménykedj, a nagy többség ma már látja, hogy csak a hatalom- és bosszúvágyad munkál benned, semmi más. Nem sertepertélhetsz és garázdálkodhatsz a Fidesz környékén a kierőszakoskodott sok milliós kamu állásaidért. Ez a te bajod, ezért vagy dühös. Te sértett bohóc.

Azt írod, “Orbán Viktor poloskázik”. Figyelj, téged a fél ország poloskának hív, amit csak magadnak köszönhetsz, mert lehallgattad a családodat. Az emberek nem szeretik a poloskákat. Sem azokat, amiket a családtagok lehallgatására használnak, sem azokat, amik ellepik a teraszokat. Le szokták őket söpörni, ahogy a miniszterelnök is tette. Partvissal, amitől te ezek szerint annyira berezeltél, hogy azonnal egy népirtás ugrott be.

És készülj, jövőre a választók is le fognak söpörni téged, szavazatokkal. Te megbízhatatlan bohóc.

Szóval ne hergeld hülyeségekkel a lebutított szektádat, kérlek, mert csak tovább szítod az országban a gyűlöletet. Ahogy szítod mindenkivel szemben, aki nincs elalélva tőled. Sokszor azt sem tudod, melyik vármegyében vagy, meg azt sem, hogy melyik költőnk hol született, (ezért még a sajátjaid is kiröhögnek), de arra azért van eszed, hogy azonnal lincshangulatot gerjessz, egyoldalúan üvöltözz a mikrofonba a verőlegényeid mögül, és építsd a gyilkos indulatokat az emberekben. (És ezért persze sokak megvetését is saját irányodba.)

Szóval légyszi, te csak ne papolj szeretetországról, békés, mosolygós Magyarországról, miközben a te képed már beleöregedett a gyűlölködésbe. Te erőszakos bohóc.

Még 210 nap, és felkenődsz a falra!"