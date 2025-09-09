Saját teste fordult ellene – naponta több tucat gyógyszert szed a 23 éves lány

Tia Rey 23 éves volt, amikor az immunrendszere ellene fordult, és gyökeresen megváltoztatta az életét.

Maga ellen fordult az immunrendszere – naponta több tucat gyógyszert szed a 23 éves Tia Rey (Fotó: GoFundMe)

Először kiütéseket vett észre a lábán az Angliában élő fiatal, majd feltűnt neki, hogy ujjai elkezdtek megdagadni. Ekkor már tudta, hogy valami nincs rendben, mert ízületei megmerevedtek és folyamatos fájdalomban élt. Odáig jutott, hogy a kezeit sem tudta felemelni, és állandó segítségre szorult.

Több vérvizsgálat és reumatológiai szakorvosi konzultáció után végül megkapta a diagnózist: antiszintetáz szindróma. Egy ritka autoimmun betegség, amely izomgyulladással és reumás tünetekkel is jár.

Tia most alig tud nyújtózni, sokáig állni vagy gyalogolni, mivel ízületei gyorsan begyulladnak, még a lépcsőn is nehezen tud felmenni. Bár a betegség pontos oka nem ismert, nagy valószínűséggel a stressz is hozzájárulhatott kialakulásához.

Mindig is tervezett életet éltem, legyen szó karrierről vagy családalapításról, de most már nem tudom, mire számíthatok. Az egyetlen dolog, ami segít, hogy elkezdtem hálás lenni mindenért, amim van.

- mondta Tia.

Először akkor fordult orvoshoz, amikor költözés közben ráejtette a kanapét az ujjára, és meg volt győződve róla, hogy eltört. Az orvos azonban nem tudta pontosan megállapítani, melyik ujja dagadt be, ekkor vált világossá, hogy komolyabb bajról lehet szó.

Felhívtam anyukámat, hogy elmondjam, mi a helyzet, de egyikünk sem tudta, mivel állunk szemben. Nem sokkal később sírva hívott vissza, mert utánanézett az interneten, és azt mondta, nagy a baj.

Az NHS szerint az antiszintetáz szindróma számos tünetet okozhat, többek között gyulladásos ízületi panaszokat, valamint a kézujjak oldalán jelentkező bőrszárazságot és repedezést.

Tia több tünettől is szenved: krónikus fáradtság, izomgyulladás, mozgásszervi problémák, valamint diasztolés diszfunkció: egy olyan állapot, amely már a szívét is érinti.

A tünetek enyhítésére jelenleg többféle gyógyszert, köztük szteroidokat is szed. Orvosa a rituximab nevű gyógyszer intravénás infúzióját javasolta, amely csökkenti az immunrendszer aktivitását - számolt be róla a Mirror.

A nap végén még mindig élek – és lehetne sokkal rosszabb is. A dolgok mindig lehetnek rosszabbak.

- tette hozzá Tia.