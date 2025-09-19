Most kaptuk: Eljegyzése után két nappal elhunyt a közkedvelt DJ

Gyászolnak a rajongók, tragikus hirtelenséggel szívrohamban elhunyt a közkedvelt DJ, Elif Özcan. A 30 éves fiatal nő élete legboldogabb időszakát élte, amikor a a tragédia történt, ugyanis halála előtt mindössze két nappal jegyezte el a szerelme. Az eljegyzés alkalmából ráadásul ünnepséget is tartottak, a jövőjüket tervezték. A hírek szerint a zenész otthonában esett össze, minden előjel nélkül. Mentőt hívtak hozzá, akik ugyan kórházba szállították, de sajnos az életét már nem lehetett megmenteni.

Eljegyzése után két nappal hunyt el a DJ /. Fotó: Freepik

A helyi, török sajtó beszámolói szerint szívroham okozta a halálát.

Ő egy olyan ember volt, aki teljes életet élt, és örömet sugárzott mindenki felé, aki körülötte volt

- közölte a halálhírt követően egy közeli ismerőse kiemelve, Elif a zene iránti szeretetéről volt a leginkább ismert.

Mások így búcsúztak tőle a közkedvelt DJ-től

Néhány koncerten találkoztunk, nagyon szomorú, nyugodjon békében a lelke. Isten vigyázzon a családjára.

"Mindig emlékezni fogunk mosolygós arcodra."

Nyugodj békében, túl hamar mentél el

- érkeztek sorra a részvétnyilvánítások a közösségi médiában.

Halálhíre ráadásul nem sokkal az után a szintén szívszorító tragédia után érkezett, amely során egy 28 éves leendő apa és focista vesztette életét egy edzés során. Maciej Bialas szintén egy váratlan szívinfarktus miatt esett össze és habár sikerült őt újraéleszteni, agya túl sokáig volt oxiénhiányos állapotban, így beállt az agyhalál. Felesége, Wiktoria öt hónapos terhes volt, írja a Mirror.