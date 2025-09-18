Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Pennsyvaniai tragédia: Három rendőr meghalt egy lövöldözésben, kettő állapota kritikus

Pennsylvania államban
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 20:46
gyilkosságtragédiarendőr
Három rendőr meghalt, két másik pedig súlyosan megsérült egy lövöldözésben az amerikai Pennsylvania államban, egy „családdal kapcsolatos” nyomozás során – közölték a hatóságok.

Christopher Paris ezredes, a Pennsylvaniai Állami Rendőrség főbiztosa elmondta, hogy a fegyveres férfit a rendőrök lőtték le, aki belehalt sérüléseibe. 

rendőrség, nyomozás
Három rendőr halt meg a tragédiában Fotó: Unsplash (illusztráció)

A tragikus eset helyi idő szerint nem sokkal szerdán 14:00 óra után történt. A helyszínről készült képeken látható, hogy egy rendőrtisztet mentőhelikopterrel szállítottak a helyszínre.

A rendőrök halála megrendítette az államot

A lövöldözés miatt a pennsylvaniai Spring Grove – egy körülbelül 2500 lakosú kisváros – egyik közeli iskolakörzetének tagjai kénytelenek voltak rövid időre bezárkózni. A körzet később azt közölte, hogy az iskolát nem érintette a lövöldözés.

Egyszerűen nincsenek szavak, amelyek enyhíthetnék a közösség fájdalmát 

– fogalmazott Christopher Paris ezredes, a pennsylvaniai állami rendőrség vezetője. A két túlélő rendőr kritikus, de stabil állapotban van a WellSpan York Kórházban – tette hozzá.

A gyanúsítottat a rendőrség lelőtte, és a helyszínen életét vesztette, ám a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
