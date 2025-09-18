Pennsyvaniai tragédia: Három rendőr meghalt egy lövöldözésben, kettő állapota kritikus

Christopher Paris ezredes, a Pennsylvaniai Állami Rendőrség főbiztosa elmondta, hogy a fegyveres férfit a rendőrök lőtték le, aki belehalt sérüléseibe.

Három rendőr halt meg a tragédiában Fotó: Unsplash (illusztráció)

A tragikus eset helyi idő szerint nem sokkal szerdán 14:00 óra után történt. A helyszínről készült képeken látható, hogy egy rendőrtisztet mentőhelikopterrel szállítottak a helyszínre.

A rendőrök halála megrendítette az államot

A lövöldözés miatt a pennsylvaniai Spring Grove – egy körülbelül 2500 lakosú kisváros – egyik közeli iskolakörzetének tagjai kénytelenek voltak rövid időre bezárkózni. A körzet később azt közölte, hogy az iskolát nem érintette a lövöldözés.

Egyszerűen nincsenek szavak, amelyek enyhíthetnék a közösség fájdalmát

– fogalmazott Christopher Paris ezredes, a pennsylvaniai állami rendőrség vezetője. A két túlélő rendőr kritikus, de stabil állapotban van a WellSpan York Kórházban – tette hozzá.

A gyanúsítottat a rendőrség lelőtte, és a helyszínen életét vesztette, ám a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.