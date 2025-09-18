Pennsyvaniai tragédia: Három rendőr meghalt egy lövöldözésben, kettő állapota kritikus

Christopher Paris ezredes, a Pennsylvaniai Állami Rendőrség főbiztosa elmondta, hogy a fegyveres férfit a rendőrök lőtték le, aki belehalt sérüléseibe.
A tragikus eset helyi idő szerint nem sokkal szerdán 14:00 óra után történt. A helyszínről készült képeken látható, hogy egy rendőrtisztet mentőhelikopterrel szállítottak a helyszínre.
A lövöldözés miatt a pennsylvaniai Spring Grove – egy körülbelül 2500 lakosú kisváros – egyik közeli iskolakörzetének tagjai kénytelenek voltak rövid időre bezárkózni. A körzet később azt közölte, hogy az iskolát nem érintette a lövöldözés.
Egyszerűen nincsenek szavak, amelyek enyhíthetnék a közösség fájdalmát
– fogalmazott Christopher Paris ezredes, a pennsylvaniai állami rendőrség vezetője. A két túlélő rendőr kritikus, de stabil állapotban van a WellSpan York Kórházban – tette hozzá.
A gyanúsítottat a rendőrség lelőtte, és a helyszínen életét vesztette, ám a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.