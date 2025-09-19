Harmadik gyermekét kell meggyászolnia egy édesanyának: „A járdára tették”

A 34 éves Jessie Mobley Jr, étkezés után esett össze egy steakhouse étteremben, azonban az alkalmazottak állítólag a férfit és a holmiját a közeli haj-és szépségipari főiskola elé vitték. Úgy tudni, hogy a személyzet azt hitte, hogy a férfi hajléktalan, és ezért nem hívták a rendőrséget vagy a mentőket. Egy édesanya kendőzetlenül mesélt a tragédiáról.

Édesanya szíve összetört fia elvesztése miatt/ Fotó: Pexels.com

Az édesanya fiát kitették az étteremből, és hagyták meghalni

A férfi testét másnap reggel fedezte fel egy diák a főiskola közelében Houstonban, Texasban. A hatóságok azonosították a férfit, és engedték, hogy apja, Jessie Mobley és nevelőanyja, Renee Mobley utoljára láthassák.

Ahogy láttuk, borzalmas volt. Lila lett, és már látszódtak a bomlás jelei

- nyilatkozta a nevelőanyja.

A helyi sajtóbeszámolók szerint hangyák másztak a férfi fülén, testének egyik oldala pedig lilára színeződött. Halálának okát egyelőre nem tisztázták.

Azt gondoljuk, hogy ha valaki segített volna neki, ahelyett, hogy a járdára tették volna, legalább hívni kellett volna a 911-et

- tette hozzá Renee.

Diner collapses while eating at steak restaurant before staff 'dump him outside die' https://t.co/8Dealfpl7w — K.B. (@KB97783357) September 18, 2025

A Houston Rendőrkapitányság közlése szerint, ha a halál természetes okok miatt következett be, a nyomozást lezárják. Egyelőre nem világos, mikor fejeződik be a vizsgálat, Jessie Mobley Jr. augusztus 7-én halt meg.

A férfi nagynénje, Charlene Fogg-Drake így nyilatkozott: „Miért nem hívták a 911-et? Úgy érzem, felelősségre kellene vonni az embereket ezért, tényleg így gondolom.”

A nagynéni elmondása szerint a férfi halála óta többször gyertyákat, léggömböket, virágokat és táblákat helyezett ki a steakétterem elé, de mindet eltávolították - írja a Mirror. Az édesanya emlékei szerint Jessie Mobley Jr. vidám természetű ember volt, aki életében számos megpróbáltatással nézett szembe. Kiderült ugyanis, hogy Mobley szülei 13 év leforgása alatt három gyereket veszítettek el.