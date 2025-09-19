Harmadik gyermekét kell meggyászolnia egy édesanyának: „A járdára tették”

A 34 éves Jessie Mobley Jr, étkezés után esett össze egy steakhouse étteremben, azonban az alkalmazottak állítólag a férfit és a holmiját a közeli haj-és szépségipari főiskola elé vitték. Úgy tudni, hogy a személyzet azt hitte, hogy a férfi hajléktalan, és ezért nem hívták a rendőrséget vagy a mentőket. Egy édesanya kendőzetlenül mesélt a tragédiáról.
A férfi testét másnap reggel fedezte fel egy diák a főiskola közelében Houstonban, Texasban. A hatóságok azonosították a férfit, és engedték, hogy apja, Jessie Mobley és nevelőanyja, Renee Mobley utoljára láthassák.
Ahogy láttuk, borzalmas volt. Lila lett, és már látszódtak a bomlás jelei
- nyilatkozta a nevelőanyja.
A helyi sajtóbeszámolók szerint hangyák másztak a férfi fülén, testének egyik oldala pedig lilára színeződött. Halálának okát egyelőre nem tisztázták.
Azt gondoljuk, hogy ha valaki segített volna neki, ahelyett, hogy a járdára tették volna, legalább hívni kellett volna a 911-et
- tette hozzá Renee.
A Houston Rendőrkapitányság közlése szerint, ha a halál természetes okok miatt következett be, a nyomozást lezárják. Egyelőre nem világos, mikor fejeződik be a vizsgálat, Jessie Mobley Jr. augusztus 7-én halt meg.
A férfi nagynénje, Charlene Fogg-Drake így nyilatkozott: „Miért nem hívták a 911-et? Úgy érzem, felelősségre kellene vonni az embereket ezért, tényleg így gondolom.”
A nagynéni elmondása szerint a férfi halála óta többször gyertyákat, léggömböket, virágokat és táblákat helyezett ki a steakétterem elé, de mindet eltávolították - írja a Mirror. Az édesanya emlékei szerint Jessie Mobley Jr. vidám természetű ember volt, aki életében számos megpróbáltatással nézett szembe. Kiderült ugyanis, hogy Mobley szülei 13 év leforgása alatt három gyereket veszítettek el.
