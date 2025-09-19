Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör alakult neves alapítókkal és széles összefogással

A digitális világ ma már mindennapi életünk része, ezért is alakulnak sorra a miniszterelnök kezdeményezésére létrejövő Digitális Polgári Körök. Immár a fogyatékossággal élők is képviselhetik az érdekeiket egy ilyen közösségben, hiszen megalakult a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör. Dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár bejelentette, hogy saját kezdeményezésére indult el ez a közösség, amely mindenki előtt nyitott, aki hisz a közösség erejében és részt kíván venni egy hozzáférhetőbb, igazságosabb jövő építésében. Ezzel újabb társadalmi réteg csatlakozik a Digitális Polgári Körök mozgalmához – írja a Ripost.

A Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör célja, hogy a digitális világban és a mindennapi életben egyaránt biztosítsa az egyenlő esélyeket. Fotó: Mogyoróssy Márton / Facebook

A Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör alapelve

Hisszük, hogy a ‘Semmit rólunk nélkülünk’ nem pusztán egy üres szlogen, hanem annak az összefogásnak a kifejezése, amellyel közösen építjük azt a világot, ahol mindenki számít. Ha számodra is fontos az őszinte elfogadás és szeretnél segíteni, gyere, alakítsuk együtt élhetőbbé a jövőt! Hívd meg azokat az ismerőseidet is, akik szintén szeretnének tenni a fogyatékosságügyért!

- tette közzé felhívását a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör alapítója, dr. Kósa Ádám.

Kezdeményezéséhez az államtitkár olyan társalapítókat nyert meg maga mellé, mint

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke,

a elnöke, Illés Fanni , paralimpiai bajnok úszó,

, paralimpiai bajnok úszó, Becsey János paralimpiai bajnok úszó, vagy

paralimpiai bajnok úszó, vagy Szekeres Pál, aki korábban szintén paralimpikon volt, ma pedig EP-képviselőként fáradozik azon, hogy a fogyatékkal élők az uniós döntéshozatalban is hallassák a hangjukat.

A kör tagja továbbá Orbán Szabolcs látássérült jogász, Prohászka Csaba kerekesszékes fogyatékosságügyi szakértő, Kapisinszkyné Papp Mária gyógypedagógus és Kárász Róbert médiaszakember, esélyegyenlőségi nagykövet is. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szintén csatlakozott a közösséghez.

A Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör célja, hogy a digitális világban és a mindennapi életben egyaránt biztosítsa az egyenlő esélyeket mindenki számára. Dr. Kósa Ádám arra buzdít minden fogyatékossággal élőt, hogy csatlakozzanak a körhöz, hiszen így lehetőségük nyílik arra, hogy az alapítókkal közösen formálják a jövőt, amelynek ők maguk is részesei lesznek. A Digitális Polgári Kör legközelebbi gyűlését szeptember 20-án, délután 4 órakor tartják a Papp László Sportarénában, ahol Orbán Viktor miniszterelnök, az első Digitális Polgári Kör alapítója is jelen lesz.