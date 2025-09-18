Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor ekkor mond beszédet az országos DPK-találkozón

Digitális Polgári Kör
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 17:27
Orbán Viktorminiszterelnökbeszéd
Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy szombaton beszédet mond a Digitális Polgári Körök (DPK) országos találkozóján a Papp László Sportarénában.

Orbán Viktor miniszterelnök Digitális Polgári Körök első országos találkozójának időpontját és helyszínét posztolta közösségi oldalán. A szervezők célja, hogy bemutassák a közösség erejét és a digitális térben való mozgósítás új eszközeit.

ORBÁN Viktor beszédet mond
Orbán Viktor szombaton beszédet mond a Digitális Polgári Körök országos találkozóján Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Az esemény szlogenje : Digitális honfoglalás – a cél, hogy a polgári oldal meghódítsa az online teret.

