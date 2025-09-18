Orbán Viktor ekkor mond beszédet az országos DPK-találkozón

Orbán Viktor miniszterelnök Digitális Polgári Körök első országos találkozójának időpontját és helyszínét posztolta közösségi oldalán. A szervezők célja, hogy bemutassák a közösség erejét és a digitális térben való mozgósítás új eszközeit.

Orbán Viktor szombaton beszédet mond a Digitális Polgári Körök országos találkozóján Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Az esemény szlogenje : Digitális honfoglalás – a cél, hogy a polgári oldal meghódítsa az online teret.

