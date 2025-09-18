Orbán Viktor ekkor mond beszédet az országos DPK-találkozón

Orbán Viktor miniszterelnök Digitális Polgári Körök első országos találkozójának időpontját és helyszínét posztolta közösségi oldalán. A szervezők célja, hogy bemutassák a közösség erejét és a digitális térben való mozgósítás új eszközeit.
Az esemény szlogenje : Digitális honfoglalás – a cél, hogy a polgári oldal meghódítsa az online teret.
A videó itt tekinthető meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.