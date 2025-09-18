Rétvári Bence reagált Ruszin-Szendi Romulusz rendőrségi ügyére

A belügyi államtitkár Facebook-oldalán reagált hírre, miszerint a rendőrség csütörtök reggel lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét. Rétvári Bence nyolc mondata kőkemény összegzés.
„A rendőrség ma intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert fegyverrel ment az emberek közé!
A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között.
Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte.
A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult.
Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel?
Közben rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy «viszket a tenyere» – és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá.
Ez lenne a Tisza «szeretetországa»?
Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás…?!”
– tette fel posztja végén a költői kérdést a politikus a Facebookon.
