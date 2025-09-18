Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Rétvári Bence reagált Ruszin-Szendi Romulusz rendőrségi ügyére

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 13:00
Dr Rétvári Bencefegyver
A belügyi államtitkár nyolc mondatot írt a történtek kapcsán.
Bors
A szerző cikkei

A belügyi államtitkár Facebook-oldalán reagált hírre, miszerint a rendőrség csütörtök reggel lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét. Rétvári Bence nyolc mondata kőkemény összegzés.

a20230420_Ruszin_Szendi_Romolusz_beszelgetes_Varoshaza_Cser_fg_fmh (4)
Ruszin-Szendi Romulusz rendőrségi ügyére reagált Rétvári Bence (Fotó: Heves Megyei Hírlap)

„A rendőrség ma intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert fegyverrel ment az emberek közé!

A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között.

Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte.

A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult.

Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel?

Közben rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy «viszket a tenyere» – és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá.

Ez lenne a Tisza «szeretetországa»?

Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás…?!”
– tette fel posztja végén a költői kérdést a politikus a Facebookon.

 

 

