Szabó Zsófi a Digitális Polgári Körök találkozójáról: "Nagyon büszkén fogok ott állni, azzal a 10-11 ezer emberrel..."

Szeptember 20-án nagyszabású esemény veszi kezdetét Budapesten: a Digitális Polgári Körök első találkozóját rendezik meg, amelyre soha nem látott érdeklődés mutatkozik. A szervezők szerint ez nemcsak egy politikai-közéleti show lesz, hanem egy valódi közösségi élmény, ahol több ezer ember találkozhat személyesen azokkal, akikkel eddig legfeljebb a digitális térben kapcsolódott. A Mokkában Szabó Zsófi és Rákay Philip mesélt az esemény apropójáról és céljairól.

Szabó Zsófi Digitális Polgári Körök nagyköveteként rengeteg érthetetlen bántást kapott (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófi és Rákay Philip lesznek a rendezvény műsorvezetői

A Mokka stúdiójában Rákay Philip úgy fogalmazott: „He­te­k óta készülünk, nagyon sok elvégzett feladat áll mögöttünk, és talán a legizgalmasabb két nap előtt állunk” – tette hozzá, miközben sejtelmesen jelezte: meglepetésekből nem lesz hiány. A szombati esemény egy másfél órás politikai-közéleti show lesz. Rákay Philip szerint arról szól, hogy nemcsak a képernyők és a digitális tér üvegfalai között, hanem testközelben találkozzanak azok az emberek, akik nagyjából ugyanúgy gondolkodnak a világról. Tudósok, sportolók, művészek, közéleti személyiségek hoznak majd lendületet az alkalomnak: „Az egész Digitális Polgári Kör alapításának az volt a lényege, hogy hallassuk a normalitás hangját a digitális térben” – fogalmazott Philip, majd Szabó Zsófi hozátette:

Országépítő gondolatainak nemcsak azok lehetnek örökösei, akik politizálnak. Amikor azt érzed, hogy fontos neked, milyen országban élsz, milyen a közhangulat, amikor csak a gyűlöletkeltés megy és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit...”

– árulta el Szabó Zsófi.

Sok támadás érte

A sikeres színésznő és édesanya is tehát részese lett a kezdeményezésnek – mint nagykövet –, és teljes szívből hisz benne: „Mindenki meglepődött a döntésemen, de senki nem kért erre, magamtól gondoltam ezt” – mondta Szabó Zsófi. Számára ez már történelmi esemény:

Nagyon büszkén fogok ott állni, azzal a 10-11 ezer emberrel a Papp László Sportarénában”

– árulta el. Mint kiderült, háromszor annyian jelentkeztek, mint amennyit befogadóképességünk lehetővé tesz – a helyszín falai között alig férnek majd el.