Szabó Zsófi a Digitális Polgári Körök találkozójáról: "Nagyon büszkén fogok ott állni, azzal a 10-11 ezer emberrel..."

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 12:53
Rengeteg támadás éri, de teljes mellszélességgel támogatja az ügyet. Szabó Zsófi elárulta, miért csatlakozott a Digitális Polgári Körökhöz.
Szeptember 20-án nagyszabású esemény veszi kezdetét Budapesten: a Digitális Polgári Körök első találkozóját rendezik meg, amelyre soha nem látott érdeklődés mutatkozik. A szervezők szerint ez nemcsak egy politikai-közéleti show lesz, hanem egy valódi közösségi élmény, ahol több ezer ember találkozhat személyesen azokkal, akikkel eddig legfeljebb a digitális térben kapcsolódott. A Mokkában Szabó Zsófi és Rákay Philip mesélt az esemény apropójáról és céljairól.

Szabó Zsófi
Szabó Zsófi Digitális Polgári Körök nagyköveteként rengeteg érthetetlen bántást kapott (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófi és Rákay Philip lesznek a rendezvény műsorvezetői

A Mokka stúdiójában Rákay Philip úgy fogalmazott: „He­te­k óta készülünk, nagyon sok elvégzett feladat áll mögöttünk, és talán a legizgalmasabb két nap előtt állunk” – tette hozzá, miközben sejtelmesen jelezte: meglepetésekből nem lesz hiány. A szombati esemény egy másfél órás politikai-közéleti show lesz. Rákay Philip szerint arról szól, hogy nemcsak a képernyők és a digitális tér üvegfalai között, hanem testközelben találkozzanak azok az emberek, akik nagyjából ugyanúgy gondolkodnak a világról. Tudósok, sportolók, művészek, közéleti személyiségek hoznak majd lendületet az alkalomnak: „Az egész Digitális Polgári Kör alapításának az volt a lényege, hogy hallassuk a normalitás hangját a digitális térben” – fogalmazott Philip, majd Szabó Zsófi hozátette: 

Országépítő gondolatainak nemcsak azok lehetnek örökösei, akik politizálnak. Amikor azt érzed, hogy fontos neked, milyen országban élsz, milyen a közhangulat, amikor csak a gyűlöletkeltés megy és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit...”

– árulta el Szabó Zsófi.

Sok támadás érte

A sikeres színésznő és édesanya is tehát részese lett a kezdeményezésnek – mint nagykövet –, és teljes szívből hisz benne: „Mindenki meglepődött a döntésemen, de senki nem kért erre, magamtól gondoltam ezt” – mondta Szabó Zsófi. Számára ez már történelmi esemény: 

Nagyon büszkén fogok ott állni, azzal a 10-11 ezer emberrel a Papp László Sportarénában” 

– árulta el. Mint kiderült, háromszor annyian jelentkeztek, mint amennyit befogadóképességünk lehetővé tesz – a helyszín falai között alig férnek majd el.

Rákay Philip izgalmas, jelentős beszélgetéseket ígér

Philip elmondta, hogy a körök fellépnek majd a frusztráció és a gyűlölet ellen. Visszahoznák a polgári étoszt, azokat az értékeket, amelyekről sokan azt mondják, hogy már eltűnőben vannak: „Az egész ország ismeri Zsófit, és amióta lehet tudni, hogy nagykövete a Digitális Polgári Köröknek, egyszerűen megdöbbentő kommentek érkeztek…” – mesélte Philip, de hozzátette: felelősségünk állást foglalni a fontos kérdésekben, mint például a migránsok helyzete vagy a közbiztonság.

rákay philip
Rákay Philip agoraként tekint a Digitális Polgári Körökre (Fotó: Bors)

Ez még csak a kezdet

„Tekintsünk az internetre úgy, mint egy agorára” – javasolta, utalva arra, hogy az online viták, kommentek és eszmecserék mostantól testet öltenek, arcot nyernek. És nemcsak egyszeri alkalom lesz: országjárásra is készülnek – a Digitális Polgári Körök nem akarják, hogy ez a szombat elszigetelt esemény legyen.

Szombaton tehát délben kezdődik a nagy találkozás: ahol a digitálisból testközeli lesz, ahol a kommentek hangja felhangzik, és ahol több lesz az üzenet, mint a zaj. Mert a normalitás hangját nemcsak hallani, hanem látni is kell – élőben, együtt. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
