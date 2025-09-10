Nagy a baj: Óriási ciklon tart Magyarország felé

Komoly időjárási fordulat előtt áll az ország: egy Olaszország felől érkező mediterrán ciklon már elérte a nyugati határvidéket, és a következő napokban az egész Kárpát-medencét elárasztja.

Vészesen közel van a ciklon.

Fotó: freepik.com

A HungaroMet figyelmeztetése szerint csütörtökre ér ide a front, amely nemcsak esőt, hanem záporokat, zivatarokat és helyenként jégesőt is hozhat. Az elmúlt 24 órában Olaszországban rekordmennyiségű csapadék hullott, ennek következményei most hazánkban is érezhetők lesznek.

Szerda délután már a nyugati és délnyugati régiókban is beindult az esőzés, amely fokozatosan terjed kelet felé. A csapadéktömb mögött vastag felhőzet vonul be, így az ország egyre nagyobb részén borongós időre készülhetünk. A szakértők szerint a helyzet veszélyeket is hordoz: úgynevezett beágyazott zivatarok alakulhatnak ki, amelyek heves esőzést és jégszemeket hozhatnak magukkal. Ezek a jégszemek gyorsan megnövekedhetnek, és hirtelen jégesőként zúdulhatnak le.

A Tiszántúlon ezzel szemben estig még száraz idő várható, sőt az északkeleti vidékeken rövid időre a nap is kisüthet. A meteorológusok azonban mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy készüljön fel az országos esőzésre. A következő 48 óra tehát meghatározó lesz: a ciklon elvonulása előtt szinte mindenhol bőrig ázhatunk. Az autósoknak és a kerttulajdonosoknak egyaránt érdemes számolniuk a szélsőséges időjárás következményeivel - írja a Tények.