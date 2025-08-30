Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Játszani indult, de sosem tért haza – vihar ragadta el az 5 éves kislányt

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 11:20
kislányhalál
Ártatlan játéknak indult, tragédia lett a vége.

Megrázó baleset történt Floridában: egy mindössze öt éves kislány, Zaria Miller, játszadozás közben testvéreivel egy viharcsatornába zuhant, ahonnan a sodrás száz méterre vitte. A kislány életét már nem sikerült megmenteni.

Kislány
A kislányt elragadta a vihar
Fotó: freepik.com

A tragédia augusztus 24-én, vasárnap este történt Sarasota városában, a Bahia Vista Street környékén, ahol a heves esőzés következtében eltört egy vízvezeték. A kiömlő víz hatalmas erejű áramlatot hozott létre, amely magával sodorta az éppen ott játszó Zariát. A Sarasota megyei seriff hivatala szerint a kislány testvéreivel volt kint, amikor a víz beszippantotta a viharcsatornába. A sodrás mintegy 100 yarddal (kb. 91 méterrel) arrébb vitte, és végül egy erdős vízvisszatartó területen találták meg, a Sarasota Christian Academy közelében. 

A mentők azonnal kórházba szállították: előbb a Sarasota Memorial Hospitalba, majd átszállították a Johns Hopkins All Children’s Hospitalba, St. Petersburgba. Ott azonban napokig tartó küzdelem után, augusztus 28-án, csütörtökön a kislány elhunyt. 

A közösség összefogott a gyászoló családért: a barátok által indított GoFundMe gyűjtésen alig pár nap alatt közel 100 ezer dollár gyűlt össze, amely a temetési és egészségügyi költségeket, valamint a család mindennapi kiadásait segíti fedezni. A szervező, Kyle Weaver így írt: 

Összetört szívvel kell közölnöm, hogy Zaria elnyerte a végső gyógyulást, és most Jézus karjaiban van.

A tragédia egész Floridát megrendítette, hiszen egy ártatlan játék végződött felfoghatatlan veszteséggel. A kislány emléke azonban örökre megmarad szerettei és a közösség szívében, írja a People. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu