Játszani indult, de sosem tért haza – vihar ragadta el az 5 éves kislányt

Megrázó baleset történt Floridában: egy mindössze öt éves kislány, Zaria Miller, játszadozás közben testvéreivel egy viharcsatornába zuhant, ahonnan a sodrás száz méterre vitte. A kislány életét már nem sikerült megmenteni.

A kislányt elragadta a vihar

Fotó: freepik.com

A tragédia augusztus 24-én, vasárnap este történt Sarasota városában, a Bahia Vista Street környékén, ahol a heves esőzés következtében eltört egy vízvezeték. A kiömlő víz hatalmas erejű áramlatot hozott létre, amely magával sodorta az éppen ott játszó Zariát. A Sarasota megyei seriff hivatala szerint a kislány testvéreivel volt kint, amikor a víz beszippantotta a viharcsatornába. A sodrás mintegy 100 yarddal (kb. 91 méterrel) arrébb vitte, és végül egy erdős vízvisszatartó területen találták meg, a Sarasota Christian Academy közelében.

A mentők azonnal kórházba szállították: előbb a Sarasota Memorial Hospitalba, majd átszállították a Johns Hopkins All Children’s Hospitalba, St. Petersburgba. Ott azonban napokig tartó küzdelem után, augusztus 28-án, csütörtökön a kislány elhunyt.

A közösség összefogott a gyászoló családért: a barátok által indított GoFundMe gyűjtésen alig pár nap alatt közel 100 ezer dollár gyűlt össze, amely a temetési és egészségügyi költségeket, valamint a család mindennapi kiadásait segíti fedezni. A szervező, Kyle Weaver így írt:

Összetört szívvel kell közölnöm, hogy Zaria elnyerte a végső gyógyulást, és most Jézus karjaiban van.

A tragédia egész Floridát megrendítette, hiszen egy ártatlan játék végződött felfoghatatlan veszteséggel. A kislány emléke azonban örökre megmarad szerettei és a közösség szívében, írja a People.