Forróság, majd viharok: Drámai fordulat jön az időjárásban

Az augusztus végi nyár még egyszer utoljára megmutatja erejét: a hét közepén kánikulára kell számítani, ám péntekre drasztikus változás érkezik.

Még egyszer kitombolja magát az időjárás.

Fotó: Köpönyeg.hu

Szerdán tűző napsütés és hőség uralja az országot. A nappali csúcshőmérséklet eléri a 34 fokot, miközben az éjszakai minimum 14 fok körül alakul. A légmozgás mérsékelt (12 km/h), így szinte zavartalan kánikulában lesz részünk.

Csütörtökön tetőzik a hőhullám: a Köpönyeg előrejelzése szerint akár 36 fok is lehet, ami az idei nyár egyik legforróbb napjának ígérkezik. Éjjel sem frissül fel igazán a levegő, 20 fok alá alig süllyed a hőmérséklet. A megerősödő szél (30 km/h) már előrevetíti a változást.

Pénteken drámai fordulat jön: a forróságot zivatarok törik meg. A nappali maximum 35 fok körül alakul, de a délután és este folyamán többfelé záporok, heves esőzések és erős széllökések várhatók. Az éjszakai hőmérséklet 21 fokra esik vissza, és a lehűlés a hétvégén is folytatódik. Összességében a hét közepén még a nyár legmelegebb napjait élvezhetjük, ám péntekre az időjárás hirtelen arcot vált: a kánikula után csapadékos, viharos fordulat következik.