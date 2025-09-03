Leállt a ChatGPT – és kiderült, mennyire függünk tőle!

Szerda reggel rengeteg felhasználó döbbenten tapasztalhatta, hogy a ChatGPT nem válaszol nekik. A világ egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia-alapú szolgáltatása ugyanis egyszerűen csak megnémult, illetve az üzenetei nem jelentek meg a felületen. Bár a hiba mostanra már javulni látszik, ez a rövid kiesés is megmutatta, mennyire kiszolgáltatottá váltunk már ennek a digitális szuperagynak.

Világszerte leállt a ChatGPT. Fotó: Solen Feyissa / Unsplash (Illusztráció)

Leállt a ChatGPT – nem tudni, miért

A leállások monitorozására szakosodott Downdetector szerint az első hibajelentések magyar idő szerint reggel nyolc óra után kezdtek érkezni, és kilenc órára már tömegesen panaszkodtak a felhasználók. Az OpenAI – a ChatGPT-t fejlesztő vállalat – saját oldalán is elismerte a problémát, de egyelőre nem adott magyarázatot arra, mi okozta a fennakadást.

Egyeseknél a szolgáltatás zavartalanul működött, másoknál viszont teljesen elnémult.

Ebben a diagramban láthatók az elmúlt 24 órában jelentett problémák. Fotó: DownDetector

Elérkezett az apokalipszis? - függünk az M.I.-től

Már júliusban és júniusban is voltak hasonló kimaradások. Ezek minden alkalommal rávilágítanak arra, hogy a mesterséges intelligencia immár a mindennapi életünk szerves részévé vált. A ChatGPT-re ugyanis ma már nem pusztán csak szövegek megírását bízzuk. A mesterséges intelligencia segítségével készülnek fel a diákok a következő dolgozatra, vagy akár programozók használják munka közben. A ChatGPT már régen nem csak fordít, vagy e-maileket írni segít – sokaknak szinte már egy digitális társként szolgál.

És amikor a ChatGPT leáll, akkor az emberek hirtelen szembesülnek vele, hogy mennyire nehéz már nélküle boldogulni. Ezt pedig jól mutatja, ahogy egy irodai dolgozó fogalmazott az X-en: „Most először kell saját magamnak megírni egy e-mailt 2023 óta.”

Mi történne, ha a ChatGPT napokra vagy hetekre kiesne?

A szakértők évek óta figyelmeztetnek, hogy a mesterséges intelligenciához való túlzott kötődés nagyon kockázatos. Ha például vállalkozások kritikus munkafolyamatait végzi el a ChatGPT, akkor egy rövid kimaradás is bénító hatással lehet. Ezért kulcsfontosságú, hogy egy leállás esetén több, – általában egymással versengő – rendszert használjunk, és mindig legyen „B-terv” a ChatGPT nélkül is.