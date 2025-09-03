Mi történt? Világszerte leállt a ChatGPT

Világszerte azt tapasztalhatták a felhasználók, hogy nem működik a ChatGPT. Az OpenAI mesterséges intelligencia chatbotja globális leállással szembesült, így a felhasználók egy rövid ideig nem tudtak válaszokat lekérni.
Az online szolgáltatások zavarait nyomon követő Downdetector szerint a probléma helyi idő szerint 12:44 körül nőtt, és csak Indiában több mint 500 bejelentés érkezett, de hasonló panaszok özönlöttek más országokból is. Bár úgy tűnt, hogy a probléma a ChatGPT webhely verzióját sújtotta a leginkább, sok alkalmazásfelhasználó is arról számolt be, hogy nem tudott hozzáférni a ChatGPT-hez.
A jó hír viszont az, hogy a chatbot immár újra működik. Az OpenAI még nem osztott meg hivatalos magyarázatot a leállásra - írja a Moneycontrol.
Nem ez az első alkalom, hogy a felhasználók a közelmúltban nem tudták használni a ChatGPT-t. A szolgáltatás júliusban kétszer is leállt, ami mind az alkalmi felhasználókat, mind a szakembereket érintette, akik naponta támaszkodnak erre az eszközre. Az ilyen kimaradások világítanak rá arra, hogy az emberek mennyire függenek ettől az AI-eszközöktől, és mennyire zavarónak tűnhet még egy rövid kimaradás is.
