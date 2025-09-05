Rejtélyes haláleset: holtan találtak rá a fiatal influenszerre

Egy jet ski túrán eltűnt influenszerre holtan találták rá, miközben a rendőrség a „gyanús” körülményeket vizsgálja.

Holtan találtak rá az influenszerre Fotó: Unsplash (illusztráció)

A 22 éves Jaqueline Barbosa Nascimento múlt vasárnap tűnt el, miközben új barátaival kirándult. A tűzoltók szerdán találták meg a holttestét a brazíliai São Paulo közelében található Igaratá-gátnál. Nascimento-t gyászoló édesanyja azonosította a helyszínen.

A rendőrség „gyanús” halálesetként vizsgálja az ügyet, annak ellenére, hogy kezdetben balesetnek minősítették azt. Nascimento két barátjával együtt vett részt egy jet ski túrán. Bár mindketten vallomást tettek a rendőrségen, a jelentések szerint azok ellentmondtak egymásnak.

A nyomozás során jelenleg egy közeli ingatlan biztonsági kamerájának felvételeit vizsgálják. A G1 Globo szerint egy tanúvallomás szerint egy negyedik személy mentőmellényt ajánlott fel a három barátnak, amit ők elutasítottak. A dokumentumból kiderül, mindenki a vízbe esett, amikor elvesztették az irányítást a jet ski felett.

Egy barátja a rendőröknek elmondta, hogy megpróbálta Nascimentót kihúzni a vízből, mivel a lány nem tudott úszni. A jelentés hozzáteszi, hogy amikor nem tudták megmenteni, visszatértek a partra segítségért.

Az influenszer halálának hivatalos okát még nem erősítették meg.

Nascimento São Paulóból származott, és egy ékszer- és parfümboltban dolgozott. Tartalomgyártóként több mint 12 ezer követőre tett szert a közösségi médiában - írja a The Sun.