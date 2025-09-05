Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes haláleset: holtan találtak rá a fiatal influenszerre

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 06:10 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 05. 06:20
tragédiarendőrséginfluenszerhalál
A tűzoltók kiemelték a holttestét a vízből.
KL
A szerző cikkei

Egy jet ski túrán eltűnt influenszerre holtan találták rá, miközben a rendőrség a „gyanús” körülményeket vizsgálja.

Holtan találtak rá az influenszerre Fotó: Unsplash (illusztráció)

A 22 éves Jaqueline Barbosa Nascimento múlt vasárnap tűnt el, miközben új barátaival kirándult. A tűzoltók szerdán találták meg a holttestét a brazíliai São Paulo közelében található Igaratá-gátnál. Nascimento-t gyászoló édesanyja azonosította a helyszínen.

A rendőrség „gyanús” halálesetként vizsgálja az ügyet, annak ellenére, hogy kezdetben balesetnek minősítették azt. Nascimento két barátjával együtt vett részt egy jet ski túrán. Bár mindketten vallomást tettek a rendőrségen, a jelentések szerint azok ellentmondtak egymásnak.

A nyomozás során jelenleg egy közeli ingatlan biztonsági kamerájának felvételeit vizsgálják. A G1 Globo szerint egy tanúvallomás szerint egy negyedik személy mentőmellényt ajánlott fel a három barátnak, amit ők elutasítottak. A dokumentumból kiderül, mindenki a vízbe esett, amikor elvesztették az irányítást a jet ski felett.

Egy barátja a rendőröknek elmondta, hogy megpróbálta Nascimentót kihúzni a vízből, mivel a lány nem tudott úszni. A jelentés hozzáteszi, hogy amikor nem tudták megmenteni, visszatértek a partra segítségért.

Az influenszer halálának hivatalos okát még nem erősítették meg.

Nascimento São Paulóból származott, és egy ékszer- és parfümboltban dolgozott. Tartalomgyártóként több mint 12 ezer követőre tett szert a közösségi médiában - írja a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu