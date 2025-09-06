Két keréken a történelem nyomában – A Vasfüggöny kerékpáros útvonal a Fertő tótól Pozsonyig

Ha van Európában olyan kerékpárút, amely egyszerre mesél a történelemről, mutatja meg a természet erejét és ad igazi sportélményt, akkor az az EuroVelo 13, más néven Iron Curtain Trail, azaz a Vasfüggöny kerékpáros útvonal. A több mint tízezer kilométeres nyomvonal a Barents-tengertől a Fekete-tengerig húzódik, és 20 országot köt össze – köztük Ausztriát, Szlovákiát és Magyarországot, ahol talán a legizgalmasabb és legkönnyebben felfedezhető szakaszai várják a bringásokat.

A Vasfüggöny kerékpáros útvonal 20 országon keresztül húzódik Norvégiától Törökországig, de a szomszédban és itthon is tekerhetünk bizonyos részein

Fotó: anatoliy_gleb / Shutterstock

A Vasfüggöny kerékpáros útvonal emlékezete

A vasfüggöny kifejezés a hidegháború idején vált ismertté, amikor Kelet- és Nyugat-Európa ennek mentén vált ketté élesen. Az a határsáv, ahol évtizedekig szögesdrót, aknamezők és őrtornyok pettyezték a vidéket, ma békés zöld övezet, tele madarakkal, tavakkal, nemzeti parkokkal – és tökéletesen kiépített kerékpárutakkal. A rideg múlt így vált átjárható, aktív turisztikai élménnyé.

Az NDK és az NSZK közötti határ, a "vasfüggöny" hamar turisztikai és rekreációs övezetté vált

Fotó: Bundesarchiv / wikipedia

Ausztria – kerékpárral a borvidékek és várak között

Az osztrák szakasz az egyik legjobban kiépített része az egész EuroVelo-hálózatnak. A cseh határvidéktől a Fertő tóig vezető utak szélesek, biztonságosak, és szinte minden településen találni kerékpárosbarát vendégházakat, borospincéket, kis kávézókat. A Fertő tó körüli körút – amely részben az EV13 része – Európa egyik klasszikus bringás paradicsoma. Ruszt, a kisváros, amely a gólyáiról híres, vagy Mörbisch, a tóparti színpaddal, mind egy-egy rövid kitérőre csábítanak.

Innen könnyű átkelni a határon: a Fertőrákosnál, Ágfalvánál vagy Klingenbach felől érkezők alig veszik észre, mikor hagyják el Ausztriát – ma már szabadon, határőrök nélkül haladhatunk ott, ahol valaha szigorúan tiltott volt az átjárás.

Híd Ausztria és Szlovákia határán, amely Schlosshofot és Devinska Novát köti össze

Fotó: wikipedia

Szlovákia – Pozsony kapuja

Az útvonal következő nagyvárosa Pozsony, amely Schlosshofon és a Duna felett átívelő kerékpáros hídon keresztül érhető el. Ez a híd önmagában is szimbóluma annak, hogyan köt ma össze országokat az, ami egykor elválasztotta őket. A szlovák fővárosban az EuroVelo 13 találkozik a Duna menti EuroVelo 6-tal, így a kerékpárosok választhatnak: vagy folytatják útjukat dél felé Magyarországra, vagy nyugatnak fordulnak, a Rajna vagy akár az Atlanti-óceán irányába.