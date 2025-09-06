Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Vasfüggöny kerékpáros útvonal izgalmas határon inneni és túli úti célokat kínál

Két keréken a történelem nyomában – A Vasfüggöny kerékpáros útvonal a Fertő tótól Pozsonyig

kerékpáros túra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 10:15
belföldi utazáskülföldi utazásvasfüggöny
Közép-Európa határvidékein ma már nem katonai őrtornyok és szögesdrót, hanem békés tájak, borvidékek és kerékpárutak várják az utazót. Ezek közül is kiemelkedik a Vasfüggöny kerékpáros útvonal, amely Ausztriától Szlovákián át Magyarországig kínál felejthetetlen élményt.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Ha van Európában olyan kerékpárút, amely egyszerre mesél a történelemről, mutatja meg a természet erejét és ad igazi sportélményt, akkor az az EuroVelo 13, más néven Iron Curtain Trail, azaz a Vasfüggöny kerékpáros útvonal. A több mint tízezer kilométeres nyomvonal a Barents-tengertől a Fekete-tengerig húzódik, és 20 országot köt össze – köztük Ausztriát, Szlovákiát és Magyarországot, ahol talán a legizgalmasabb és legkönnyebben felfedezhető szakaszai várják a bringásokat.

Vasfüggöny kerékpáros útvonal, vidám bringás pár
A Vasfüggöny kerékpáros útvonal 20 országon keresztül húzódik Norvégiától Törökországig, de a szomszédban és itthon is tekerhetünk bizonyos részein
Fotó: anatoliy_gleb /  Shutterstock 

A Vasfüggöny kerékpáros útvonal emlékezete

A vasfüggöny kifejezés a hidegháború idején vált ismertté, amikor Kelet- és Nyugat-Európa ennek mentén vált ketté élesen. Az a határsáv, ahol évtizedekig szögesdrót, aknamezők és őrtornyok pettyezték a vidéket, ma békés zöld övezet, tele madarakkal, tavakkal, nemzeti parkokkal – és tökéletesen kiépített kerékpárutakkal. A rideg múlt így vált átjárható, aktív turisztikai élménnyé.

Vasfüggöny kerékpáros útvonal, korabeli kép, Vasfüggöny, NDK, NSZK, biciklisták
Az NDK és az NSZK közötti határ, a "vasfüggöny" hamar turisztikai és rekreációs övezetté vált
Fotó: Bundesarchiv / wikipedia

Ausztria – kerékpárral a borvidékek és várak között

Az osztrák szakasz az egyik legjobban kiépített része az egész EuroVelo-hálózatnak. A cseh határvidéktől a Fertő tóig vezető utak szélesek, biztonságosak, és szinte minden településen találni kerékpárosbarát vendégházakat, borospincéket, kis kávézókat. A Fertő tó körüli körút – amely részben az EV13 része – Európa egyik klasszikus bringás paradicsoma. Ruszt, a kisváros, amely a gólyáiról híres, vagy Mörbisch, a tóparti színpaddal, mind egy-egy rövid kitérőre csábítanak.

Innen könnyű átkelni a határon: a Fertőrákosnál, Ágfalvánál vagy Klingenbach felől érkezők alig veszik észre, mikor hagyják el Ausztriát – ma már szabadon, határőrök nélkül haladhatunk ott, ahol valaha szigorúan tiltott volt az átjárás.

Vasfüggöny kerékpáros útvonal, Ausztria-Szlovákia határa, híd
Híd Ausztria és Szlovákia határán, amely Schlosshofot és Devinska Novát köti össze
Fotó: wikipedia

Szlovákia – Pozsony kapuja

Az útvonal következő nagyvárosa Pozsony, amely Schlosshofon és a Duna felett átívelő kerékpáros hídon keresztül érhető el. Ez a híd önmagában is szimbóluma annak, hogyan köt ma össze országokat az, ami egykor elválasztotta őket. A szlovák fővárosban az EuroVelo 13 találkozik a Duna menti EuroVelo 6-tal, így a kerékpárosok választhatnak: vagy folytatják útjukat dél felé Magyarországra, vagy nyugatnak fordulnak, a Rajna vagy akár az Atlanti-óceán irányába.

Vasfüggöny kerékpáros útvonal, Dévényi vár, Szlovákia, kerékpáros út
Az útvonal Pozsony mellett, a Dévényi vár közelében
Fotó: wikipedia

Pozsony hangulatos óvárosa, a várhegy panorámája és a Duna-parti kávézók miatt mindenképp érdemes megállni. A kerékpárutak itt többnyire jól jelzettek, a városból pedig gyorsan ki lehet tekerni a Kis-Kárpátok lankáira, ahol szőlőültetvények és falusi vendéglők kínálnak pihenőt.

Magyarország – a Fertő partjától Sopronig

Az EuroVelo 13 hazai szakasza az egyik legszebb kerékpáros terep, ahol a természet és a kultúra harmóniában fonódik össze. A Fertő tó déli partján Pomogytól Fertőrákosig húzódó út a Nemzeti Park része, ahol nádasok, madármegfigyelő helyek és apró falvak váltják egymást. Aki szereti a gasztronómiát, annak kötelező megálló Fertőszéplak vagy Hegykő, ahol helyi csárdák és borospincék várják a megfáradt bicikliseket.

Vasfüggöny kerékpáros útvonal, fertőrákosi kőfejtő
A fertőrákosi kőfejtő szintén a Vasfüggöny útvonal részét képezi
Fotó: Gergo Nagy /  Shutterstock 

Sopron külön fejezet: a hűség városa történelmi belvárosával, középkori utcáival és pezsgő kávéházaival igazi ékköve az útvonalnak. Innen déli irányban Harka felé vezet tovább a nyomvonal, majd újra átível Ausztriába. Az egész térség különlegessége, hogy néhány kilométerenként más országban találja magát az ember – tökéletes választás azoknak, akik szeretik a változatosságot és a határmenti régiók sajátos hangulatát.

Miért különleges ez a szakasz?

A Vasfüggöny útvonal egyszerre kínál sportélményt, kulturális felfedezést és történelmi utazást. A kerékpáros túrák során nemcsak kilométereket gyűjtünk, hanem történeteket is: arról, hogyan lett a határból összekötő kapocs, hogyan alakult át a vasfüggönyből zöld folyosó, és hogyan szőtt újra kapcsolatokat az, amit egykor szétszakított a politika.

A Vasfüggöny útvonal, amely 20 országon halad keresztül

Az EuroVelo 13 közép-európai szakasza minden szinten élményt ad: a kezdő bringásoknak, akik a Fertő tó körül lazább tekerést keresnek, és a tapasztalt kerékpárosoknak is, akik akár több országot akarnak bejárni egyetlen hét alatt.

Ha tehát aktív kikapcsolódásra vágysz, és közben szeretnéd felfedezni Közép-Európa legszebb tájait, akkor nincs jobb választás, mint nyeregbe pattanni, és végigtekerni az Iron Curtain Trail magyar, szlovák és osztrák szakaszait.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu