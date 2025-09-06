Két keréken a történelem nyomában – A Vasfüggöny kerékpáros útvonal a Fertő tótól Pozsonyig

Ha van Európában olyan kerékpárút, amely egyszerre mesél a történelemről, mutatja meg a természet erejét és ad igazi sportélményt, akkor az az EuroVelo 13, más néven Iron Curtain Trail, azaz a Vasfüggöny kerékpáros útvonal. A több mint tízezer kilométeres nyomvonal a Barents-tengertől a Fekete-tengerig húzódik, és 20 országot köt össze – köztük Ausztriát, Szlovákiát és Magyarországot, ahol talán a legizgalmasabb és legkönnyebben felfedezhető szakaszai várják a bringásokat.
A vasfüggöny kifejezés a hidegháború idején vált ismertté, amikor Kelet- és Nyugat-Európa ennek mentén vált ketté élesen. Az a határsáv, ahol évtizedekig szögesdrót, aknamezők és őrtornyok pettyezték a vidéket, ma békés zöld övezet, tele madarakkal, tavakkal, nemzeti parkokkal – és tökéletesen kiépített kerékpárutakkal. A rideg múlt így vált átjárható, aktív turisztikai élménnyé.
Az osztrák szakasz az egyik legjobban kiépített része az egész EuroVelo-hálózatnak. A cseh határvidéktől a Fertő tóig vezető utak szélesek, biztonságosak, és szinte minden településen találni kerékpárosbarát vendégházakat, borospincéket, kis kávézókat. A Fertő tó körüli körút – amely részben az EV13 része – Európa egyik klasszikus bringás paradicsoma. Ruszt, a kisváros, amely a gólyáiról híres, vagy Mörbisch, a tóparti színpaddal, mind egy-egy rövid kitérőre csábítanak.
Innen könnyű átkelni a határon: a Fertőrákosnál, Ágfalvánál vagy Klingenbach felől érkezők alig veszik észre, mikor hagyják el Ausztriát – ma már szabadon, határőrök nélkül haladhatunk ott, ahol valaha szigorúan tiltott volt az átjárás.
Az útvonal következő nagyvárosa Pozsony, amely Schlosshofon és a Duna felett átívelő kerékpáros hídon keresztül érhető el. Ez a híd önmagában is szimbóluma annak, hogyan köt ma össze országokat az, ami egykor elválasztotta őket. A szlovák fővárosban az EuroVelo 13 találkozik a Duna menti EuroVelo 6-tal, így a kerékpárosok választhatnak: vagy folytatják útjukat dél felé Magyarországra, vagy nyugatnak fordulnak, a Rajna vagy akár az Atlanti-óceán irányába.
Pozsony hangulatos óvárosa, a várhegy panorámája és a Duna-parti kávézók miatt mindenképp érdemes megállni. A kerékpárutak itt többnyire jól jelzettek, a városból pedig gyorsan ki lehet tekerni a Kis-Kárpátok lankáira, ahol szőlőültetvények és falusi vendéglők kínálnak pihenőt.
Az EuroVelo 13 hazai szakasza az egyik legszebb kerékpáros terep, ahol a természet és a kultúra harmóniában fonódik össze. A Fertő tó déli partján Pomogytól Fertőrákosig húzódó út a Nemzeti Park része, ahol nádasok, madármegfigyelő helyek és apró falvak váltják egymást. Aki szereti a gasztronómiát, annak kötelező megálló Fertőszéplak vagy Hegykő, ahol helyi csárdák és borospincék várják a megfáradt bicikliseket.
Sopron külön fejezet: a hűség városa történelmi belvárosával, középkori utcáival és pezsgő kávéházaival igazi ékköve az útvonalnak. Innen déli irányban Harka felé vezet tovább a nyomvonal, majd újra átível Ausztriába. Az egész térség különlegessége, hogy néhány kilométerenként más országban találja magát az ember – tökéletes választás azoknak, akik szeretik a változatosságot és a határmenti régiók sajátos hangulatát.
A Vasfüggöny útvonal egyszerre kínál sportélményt, kulturális felfedezést és történelmi utazást. A kerékpáros túrák során nemcsak kilométereket gyűjtünk, hanem történeteket is: arról, hogyan lett a határból összekötő kapocs, hogyan alakult át a vasfüggönyből zöld folyosó, és hogyan szőtt újra kapcsolatokat az, amit egykor szétszakított a politika.
Az EuroVelo 13 közép-európai szakasza minden szinten élményt ad: a kezdő bringásoknak, akik a Fertő tó körül lazább tekerést keresnek, és a tapasztalt kerékpárosoknak is, akik akár több országot akarnak bejárni egyetlen hét alatt.
Ha tehát aktív kikapcsolódásra vágysz, és közben szeretnéd felfedezni Közép-Európa legszebb tájait, akkor nincs jobb választás, mint nyeregbe pattanni, és végigtekerni az Iron Curtain Trail magyar, szlovák és osztrák szakaszait.
