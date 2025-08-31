Noszvaj, ahol megáll az idő: így varázsol el Bükkalja legszebb faluja

A Bükk hegység lábánál, Egertől alig tíz kilométerre találjuk Noszvajt, azt a varázslatos falut, amely méltán vált az egyik legkedveltebb belföldi úti céllá. A Heves vármegyei község egyszerre kínál múltidéző látnivalókat, gasztronómiai különlegességeket és aktív kikapcsolódási lehetőségeket. Aki egyszer ellátogat ide, garantáltan maradandó élményekkel tér haza.

De la Motte-kastély: a késő barokk, copf stílusban emelt épület a magyar kastélyépítészet egyik gyöngyszeme a szőlőhegyekkel körbevett, idilli fekvésű Noszvajon, a Bükk lábánál, Egertől 12 km-re keletre

Fotó: Nemeth Andras Peter / Archív

Noszvaj – örök élmény a Bükk szívében

A barlanglakások különleges világa

Noszvaj egyik legizgalmasabb látnivalója a híres barlanglakás-együttes. A puha tufakőzetbe vájt hajdani otthonokat egészen a XX. század közepéig lakták. Ma romantikus, szinte mesébe illő hangulatot árasztanak: egy részük kézművesek műhelyeként és kiállítások színtereként működik, más részükben interaktív bemutatók segítenek beleélni magunkat a régi falusi élet mindennapjaiba. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt nagy élmény ez a „kőbe vájt történelem”.

A noszvaji barlanglakások védettséget élvező építészeti emlékek az Egri-Bükkalján, a Heves vármegyei Noszvaj délkeleti peremén

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361 / Archív

De la Motte-kastély és a múlt eleganciája

A település egyik ékköve a De la Motte-kastély, amely a 18. századi barokk építészet szép példája. Elegáns parkja, kiállításai és hangulatos rendezvényei különleges atmoszférát teremtenek, nyáron és ősszel gyakran szerveznek itt koncerteket, kulturális programokat. A belépőjegy rendkívül kedvező áron érhető el: 2500 forint / fő, vagy barokk zenés idegenvezetéssel 3500 forint / fő.

A kastélytól nem messze hangulatos utcácskák vezetnek a falu szívébe, ahol megőrzött parasztházak és modern vendégházak váltják egymást.

Gasztronómia és borélmények Noszvajon

Noszvaj igazi gasztroparadicsom: a helyi vendéglátás egyszerre modern és hagyományőrző. A falu legismertebb vendéglátóhelye, a Nomád Hotel és Glamping étterme nemcsak a kulináris élvezetek miatt vonzza a vendégeket, hanem különleges szálláshelyei miatt is – itt sátrakban, jurta stílusú házikókban, vagy romantikus faházakban alhatunk a természet közelségében.

Aki a magyar konyha klasszikusabb ízeit keresi, az sem fog csalódni. A helyi csárdákban és fogadókban bőséges, házias fogások, vadételek, és természetesen a Bükkalja jellegzetes borai várják a látogatókat. A környék híres borospincéi Noszvajon is megtalálhatók – egy-egy kóstoló est után még közelebb kerülhetünk a tájhoz és a helyiek vendégszeretetéhez.