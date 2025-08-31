Noszvaj, ahol megáll az idő: így varázsol el Bükkalja legszebb faluja

A Bükk hegység lábánál, Egertől alig tíz kilométerre találjuk Noszvajt, azt a varázslatos falut, amely méltán vált az egyik legkedveltebb belföldi úti céllá. A Heves vármegyei község egyszerre kínál múltidéző látnivalókat, gasztronómiai különlegességeket és aktív kikapcsolódási lehetőségeket. Aki egyszer ellátogat ide, garantáltan maradandó élményekkel tér haza.
Noszvaj egyik legizgalmasabb látnivalója a híres barlanglakás-együttes. A puha tufakőzetbe vájt hajdani otthonokat egészen a XX. század közepéig lakták. Ma romantikus, szinte mesébe illő hangulatot árasztanak: egy részük kézművesek műhelyeként és kiállítások színtereként működik, más részükben interaktív bemutatók segítenek beleélni magunkat a régi falusi élet mindennapjaiba. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt nagy élmény ez a „kőbe vájt történelem”.
A település egyik ékköve a De la Motte-kastély, amely a 18. századi barokk építészet szép példája. Elegáns parkja, kiállításai és hangulatos rendezvényei különleges atmoszférát teremtenek, nyáron és ősszel gyakran szerveznek itt koncerteket, kulturális programokat. A belépőjegy rendkívül kedvező áron érhető el: 2500 forint / fő, vagy barokk zenés idegenvezetéssel 3500 forint / fő.
A kastélytól nem messze hangulatos utcácskák vezetnek a falu szívébe, ahol megőrzött parasztházak és modern vendégházak váltják egymást.
Noszvaj igazi gasztroparadicsom: a helyi vendéglátás egyszerre modern és hagyományőrző. A falu legismertebb vendéglátóhelye, a Nomád Hotel és Glamping étterme nemcsak a kulináris élvezetek miatt vonzza a vendégeket, hanem különleges szálláshelyei miatt is – itt sátrakban, jurta stílusú házikókban, vagy romantikus faházakban alhatunk a természet közelségében.
Aki a magyar konyha klasszikusabb ízeit keresi, az sem fog csalódni. A helyi csárdákban és fogadókban bőséges, házias fogások, vadételek, és természetesen a Bükkalja jellegzetes borai várják a látogatókat. A környék híres borospincéi Noszvajon is megtalálhatók – egy-egy kóstoló est után még közelebb kerülhetünk a tájhoz és a helyiek vendégszeretetéhez.
Noszvaj ideális választás a természet szerelmeseinek. A falu közvetlen környékén több túraútvonal indul, amelyek a Bükk erdeibe vezetnek. Rövid sétával elérhető a Síkfőkút-tó, ahol nyáron horgászni, ősszel pedig sétálni, madarakat lesni érdemes. A közeli erdőkben lehet gombászni, vagy egyszerűen csak élvezni a friss levegőt.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz erről a mesés környékről:
