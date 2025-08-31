Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Noszvaj, ahol megáll az idő: így varázsol el Bükkalja legszebb faluja

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 09:15
belföldi utazásborpinceBükkkastély
Akár romantikus hétvégére, akár családi kikapcsolódásra vágyunk, Noszvaj minden évszakban különleges élményekkel vár. A történelmi barlanglakások, a barokk kastély eleganciája, a helyi borospincék és a Bükk varázslatos természete mind hozzájárul ahhoz, hogy a települést sokan „örök élményként” emlegetik. Noszvaj több mint egy falu, egy olyan különleges úti cél, ahol a múlt és a jelen kéz a kézben jár.
Bors
A szerző cikkei

A Bükk hegység lábánál, Egertől alig tíz kilométerre találjuk Noszvajt, azt a varázslatos falut, amely méltán vált az egyik legkedveltebb belföldi úti céllá. A Heves vármegyei község egyszerre kínál múltidéző látnivalókat, gasztronómiai különlegességeket és aktív kikapcsolódási lehetőségeket. Aki egyszer ellátogat ide, garantáltan maradandó élményekkel tér haza.

De la Motte kastély, Noszvaj, épület, kert
De la Motte-kastély: a késő barokk, copf stílusban emelt épület a magyar kastélyépítészet egyik gyöngyszeme a szőlőhegyekkel körbevett, idilli fekvésű Noszvajon, a Bükk lábánál, Egertől 12 km-re keletre
Fotó: Nemeth Andras Peter / Archív

Noszvaj – örök élmény a Bükk szívében

A barlanglakások különleges világa 

Noszvaj egyik legizgalmasabb látnivalója a híres barlanglakás-együttes. A puha tufakőzetbe vájt hajdani otthonokat egészen a XX. század közepéig lakták. Ma romantikus, szinte mesébe illő hangulatot árasztanak: egy részük kézművesek műhelyeként és kiállítások színtereként működik, más részükben interaktív bemutatók segítenek beleélni magunkat a régi falusi élet mindennapjaiba. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt nagy élmény ez a „kőbe vájt történelem”. 

Barlanglakások, Noszvaj, történelem, műemlék
A noszvaji barlanglakások védettséget élvező építészeti emlékek az Egri-Bükkalján, a Heves vármegyei Noszvaj délkeleti peremén
Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361 / Archív

De la Motte-kastély és a múlt eleganciája

A település egyik ékköve a De la Motte-kastély, amely a 18. századi barokk építészet szép példája. Elegáns parkja, kiállításai és hangulatos rendezvényei különleges atmoszférát teremtenek, nyáron és ősszel gyakran szerveznek itt koncerteket, kulturális programokat. A belépőjegy rendkívül kedvező áron érhető el: 2500 forint / fő, vagy barokk zenés idegenvezetéssel 3500 forint / fő.

A kastélytól nem messze hangulatos utcácskák vezetnek a falu szívébe, ahol megőrzött parasztházak és modern vendégházak váltják egymást. 

Gasztronómia és borélmények Noszvajon

Noszvaj igazi gasztroparadicsom: a helyi vendéglátás egyszerre modern és hagyományőrző. A falu legismertebb vendéglátóhelye, a Nomád Hotel és Glamping étterme nemcsak a kulináris élvezetek miatt vonzza a vendégeket, hanem különleges szálláshelyei miatt is – itt sátrakban, jurta stílusú házikókban, vagy romantikus faházakban alhatunk a természet közelségében.

Aki a magyar konyha klasszikusabb ízeit keresi, az sem fog csalódni. A helyi csárdákban és fogadókban bőséges, házias fogások, vadételek, és természetesen a Bükkalja jellegzetes borai várják a látogatókat. A környék híres borospincéi Noszvajon is megtalálhatók – egy-egy kóstoló est után még közelebb kerülhetünk a tájhoz és a helyiek vendégszeretetéhez.

Noszvaj, pince, bor
Noszvajon több pincesor is található, érdemes ellátogatni egy borkostolóra az utazás során
Fotó: Archív

Természet és aktív kikapcsolódás

Noszvaj ideális választás a természet szerelmeseinek. A falu közvetlen környékén több túraútvonal indul, amelyek a Bükk erdeibe vezetnek. Rövid sétával elérhető a Síkfőkút-tó, ahol nyáron horgászni, ősszel pedig sétálni, madarakat lesni érdemes. A közeli erdőkben lehet gombászni, vagy egyszerűen csak élvezni a friss levegőt.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz erről a mesés környékről:

