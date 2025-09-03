Borok, ízek, élmények: jön a Budapest Borfesztivál (x)

Idén a Budapest Borfesztivál egyedülálló újvilági borutazásra hívja a látogatókat a Tri-Nations Alliance (WineAge) standján. Három egzotikus ország – Ausztrália, Dél-Afrika és Új-Zéland – egyszerre mutatja be a kontinenseken átívelő borkultúra sokszínűségét. Dél-Afrika a Chenin blanc és Pinotage hazája, ahol a Kleine Zalze birtok 24 tétele kínálja a hagyomány és modernitás tökéletes harmóniáját. Ausztrália napérlelte Shiraz-ai mellett a Fourth Wave Wines öt borászatának változatos stílusai tárják fel a kontinens gazdag terroir-ját Barossától Margaret Riverig. Új-Zéland pedig friss Sauvignon blanc-jaival, elegáns Pinot noir-jaival és fenntartható szemléletével nyűgözi le a közönséget, olyan neves pincészetek képviseletében, mint a Nautilus Estate, a Babich Wines, a Tohu és a Kono Wines. Három stand, három ország, végtelen borélmény a különleges ízek kedvelőinek.
A Budapest Borfesztivál nemcsak a borok ünnepe, hanem a gasztronómia szerelmeseinek is egyik kedvenc találkozópontja.
A Chef Market Gourmet Teraszon három neves étterem standjánál nemzetközi konyhával találkozhatnak a fesztiválozók. A nevek önmagukért beszélnek: a Pomo d’Oro olasz, a Yama ázsiai, míg a Byblos libanoni ízeket varázsol a tányérra.
A BOCCA Gourmet Stories szintén a világ konyháit hozza el fűszerekkel, olajokkal, pékáruval és bőséges csemegepulttal, míg a SZEGA Market nemzetközi sajt–sonka táljaival várja vendégeit. A Balkán ízeiért a Csevapivo felel idén. Egy szintén ismerősen csengő név, a Dr. Ignácz Kolbász Manufaktúra adalékmentes, prémium csabai kolbásszal készül az ínyenc borkedvelőknek. A DŽIUGAS® sajtok zenére érnek és karakteres ízükkel hódítanak idén, a Raclette by Lili pedig finom kenyérre húzott, olvasztott francia sajttal kényezteti a fesztiválozókat. A Smokey Monkies BBQ texasi stílusban füstölt húsokat kínál, a Nemo Truck pedig fish & chips-szel, királyrákkal és calamarival vár minden izgalmas ízre vágyó vendéget.
Az édesszájúakat a Bolka Desszert Butik prémium macaronjai és bonbonjai csábítják el idén, a Vitéz Kürtős pedig ropogós, frissen sült kürtőskaláccsal varázsolja el a műfaj hódolóit. Akik séta közben falatoznának, azoknak a Pizza Me ropogós tésztájú, olasz receptúrás pizzái vagy a Cut & Barrel bisztró fogásai lehetnek a befutók. A tenger ízeit az Osztrigasommelier hozza el.
A finom falatok mellé a Dallmayr kávéival vagy a HERZ New York Coffee Roasters különleges pörköléseivel adhatunk lendületet a fesztiválnak.
A könnyed jazz, fülledt blues és lágy pop daloktól egészen a folk és country ritmusokig terjedő műfaji sokszínűség pezsdíti fel idén a Borfesztivál hangulatát.
Íme egy kis ízelítő az MVM Színpad műsorából:
Különleges élménynek ígérkezik a JUCIHUNOR DOU koncertje. Németh Juci (Budapest Bár, Kispál és a Borz) és G. Szabó Hunor (The Qualitons, Amoeba) három éve nemcsak az életben alkotnak egy párt, hanem a színpadon is. Zenéjükben személyes történetek, emlékek és a közös kedvencek fonódnak össze. Saját szerzeményeik mellett múltbéli slágereket is újrahangolnak szenvedélyes, mégis játékos módon.
Vidám energiákkal és sodró lendülettel érkezik a Jumping Matt & His Combo, élén a 2025-ös Petőfi Zenei Díj Év Hangszeres Előadójával, Pribojszki Mátyással. A nemzetközileg is elismert szájharmonikás nem ismer műfaji határokat, koncertjeiken a blues, a swing, a boogie-woogie és a funky játékos elegye kel életre, bőségesen megfűszerezve improvizált zenei fordulatokkal.
A szombat esti hangulatot a Dynamite Dudes koronázza meg, akik hamisítatlan rockabilly és blues slágerekkel, valamint nagybőgőn bemutatott akrobatikus show-elemekkel dobják fel az estét. Műsorukban olyan dalok is helyet kapnak, amelyek eredetileg távol állnak a műfajuktól, de saját stílusukban új életet lehelnek beléjük.
Az idei fesztivál szakmai programjai igazán gazdag és izgalmas kínálattal várják a borbarátokat, akik nemcsak kóstolni jönnek, hanem szakmai tudásukat is szeretnék elmélyíteni.
A Kvaterka beszélgetős programjában ismert borászok ülnek össze egy asztalhoz, hogy saját boraik mellett életük történeteit is megosszák egymással és a közönséggel. A kötetlen beszélgetések a borászatok féltett titkaiba is betekintést engednek, miközben a hallgatóság poharaiba kitöltésre kerül néhány finom tétel.
A Pop up borkóstolók a Csikós udvarban kínálnak baráti találkozást 15 kiváló borásszal, akik izgalmas sztorikkal érkeznek és néhány bor közös kóstolgatása közben az érdeklődők kérdéseire is válaszolnak.
A VinAgora Interaktív Bortérben az érzékek és a tudás egyaránt próbára tehetők. Mobiltelefon segítségével egy játékos kvíz keretében izgalmas kérdéseken keresztül lehet bővíteni a boros ismereteket, miközben kiderül, ki a kezdő kóstoló és ki az igazi borszakértő.
Végül, de nem utolsósorban, a Magyar Bor Akadémia standján a magyar borkultúra kiemelkedő alakjaival, az Év Bortermelőivel is találkoznak a vendégek. A borászok bemutatva munkájuk eredményét és hiteles borokat kínálva egy felejthetetlen borélményt kínálnak.
A VinAgora Nemzetközi Borverseny, Magyarország legelismertebb borversenye méltán viseli a „Közép-Európa bor iránytűje” mottót. A Budai Várban, a Hunyadi udvar központi részén található VinAgora Felfedezettek standnál igazi különlegességekre bukkanhatunk, olyan borokra, melyek értékét a verseny szigorú, szakmai bírálati rendszere garantálja.
A VinAgora Felfedezettek háta azoknak a pincészeteknek biztosít bemutatkozási lehetőséget, akik ugyan nem rendelkeznek önálló standdal a rendezvényen, de boraik kiemelkedően szerepeltek a borversenyen. Három, a nagyközönség számára talán még kicsit ismeretlenül csengő név, ám annál izgalmasabb borászatok, akiket mindenképpen érdemes megismerni.
A Borfesztivál e különleges standjára a zalai Dóka Éva Pincészet tradicionális és karakteres borokkal érkezik, az Etyek–Budai ANONYM Pince friss, ásványos fehérekkel, míg a badacsonyi Sike Balázs – SkizoBor kreatív, lendületes tételekkel várja a borbarátokat. Egy helyen három borvidék sokszínűsége, mely izgalmas felfedezés minden látogatónak.
A Budapest Borfesztivál idén újra megnyitja a Savoyai teraszon található exkluzív Mitiszol? Party VIP terét, ahol a borok és pezsgők mellett a gasztronómia és az esti bulik világa is középpontba kerül. Igényes környezetben, kényelmes ülősarkokkal és minőségi italokkal feltöltött VIP sátor várja azokat, akik napközben pihentető ejtőzésre, este pedig fergeteges, exkluzív partira vágynak. A kiegészítő VIP jegy egész napos belépést, valamint Culinaris borkóstoló kuponokat kínál. A délutánokat óránként érkező gourmet kóstolófalatok teszik teljessé, az esték hangulatáról pedig DJ-k gondoskodnak.
A Borfesztivál a csillogásról, fényűzésről és emlékezetes pillanatokról is szól, melynek elengedhetetlen részévé vált a Sunday Brunch, egy különleges kulináris élmény. A Borfesztivál utolsó napján, vasárnap egy háromórás exkluzív gasztronómiai élmény várja az érdeklődőket a Főőrség pazar épületében fine dining fogásokkal. Többek között beluga kaviáros egg benedict-tel, sáfrányos garnélával, császármorzsával Budapest módra és sok más gourmet ínyencséggel, hangulatos élőzenével és egy különleges háromtételes pezsgőkóstolóval. A csúcsponton egy 9 literes Drappier Carte d’Or Champagne bontásával koronázzuk meg a Borfesztivál záró napját.
A pezsgőkön kívül korlátlanul élvezhetők a VinAgora díjnyertes borai, a frissen főzött kávé, zamatos teák, hűsítő üdítők, valamint a brunch menüsor minden egyes fogása. Az ízek harmóniáját élőzenei aláfestés teszi még emlékezetesebbé: a Kodachrome akusztikus duója gitárral és énekkel varázsol könnyed, alkalomhoz illő hangulatot.
A SPAR Magyarország évtizedek óta elkötelezett támogatója a hazai borkultúrának, és idén megújult borstratégiával érkezik a Budapest Borfesztiválra. A cél: a borválasztás legyen tudatos, élményszerű és minden alkalomhoz illő. Az Oroszlános Kapunál található SPAR BOR standnál többségében olyan borok és pezsgők várják a látogatókat, amelyek kizárólag a SPAR és INTERSPAR áruházak kínálatában érhetők el – friss, gyümölcsös fehérek és rozék, elegáns vörös, stílusos pezsgők és egy különleges alkoholmentes koktél.
A kínálat kiemelt szereplői a Florence borcsalád üde, modern tételei – például a Rosé, a Sauvignon Blanc vagy az illatos Irsai Olivér –, a Grand Nobilia Egri Bikavér Superior karakteres vöröse, valamint a Bohém pezsgők édes és száraz változatban. A standon helyet kap a Zelna Füred Olaszrizling, a Chateau Dereszla Classic Brut és a Grand Tokaj késői szüretelésű édes bora is, valamint az alkoholmentes Nozeco Peach Bellini borkoktél.
A SPAR szakértője, Dr. Herczeg Ágnes Dip WSET borszakértő, évente több ezer tételből választ, hogy a polcokra csak minőségi, jó ár-érték arányú borok kerüljenek főként hazai pincészetektől. A Főőrség melletti standnál pedig pénteken és szombaton 18–19 óra között személyes ajánlásokkal segítik a fesztivál látogatóit a választásban.
Idén a SPAR Magyarország a belépéshez is extra kedvezményt kínál: 2025. augusztus 28. és szeptember 10. között a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletekben 15 000 forint feletti vásárlás esetén a pénztárnál egy kupont adnak, amellyel a Budapest Borfesztivál napijegye féláron vásárolható meg a helyszíni pénztárakban.
Az idei Budapest Borfesztivál nemcsak a megszokott kedvencekkel, hanem izgalmas, új szereplőkkel is várja a látogatókat. A Heinemann Testvérek első alkalommal hozzák el prémium válogatásukat a világ leghíresebb borvidékeiről: Champagne-i Louis Roederer és Rothschild pezsgők, olasz prosecco, új-zélandi Sauvignon blanc és karakteres vörösborok Pugliától Kaliforniáig, mind kóstolható lesz a Halászó gyerekek teraszán. Az etyeki Gluck Birtok különleges küldetést teljesít: Magyarország első és egyetlen tanúsított kóser borászataként hagyományt és modernitást ötvöz. A legszigorúbb vallási szabályok mellett készített boraik tisztasága és egyedisége minden nyitott gondolkodású borkedvelőt megszólít; őket az Oroszlános udvarban találjuk. A Kaisergarten Nier Borház hosszú kihagyás után tér vissza, hogy a világ nagy borvidékeinek hiteles, karakteres tételeivel kápráztassa el a vendégeket. Az első nagy találkozások résztvevője lesz még a Füzik Pincészet Etyekről, a Hoffmann's Winery Badacsonyból, az Obzidián Bormanufaktúra és a Zichy Anna Pezsgőház Tokajból.
A Borfesztivál egyik kedvenc kiegészítője, a stílusos, nyakba akasztható pohártartó szütyő idén is a tiszaburai varroda gondos munkájának köszönhetően kerül a fesztiválozókhoz. A fenntarthatóság jegyében bárki beszerezheti, ha ellátogat a Csikós udvarban található Máltai Manufaktúra Pontra, ahol egyébként rengeteg más, kézzel készült, egyedi alkotás is felfedezésre vár.
Közvetlenül a standdal szemben várja a megéhezett látogatókat a Magyar Máltai Manufaktúra piros-fehér food truckja. Ez nem csupán a finomságok tárháza, hanem egy fontos társadalmi küldetést is szolgál, ezért minden évben népszerű találkozóhely. A kínálat a legkülönfélébb ínyencségeket vonultatja fel a leghátrányosabb helyzetű településekről: házi csatnik, lekvárok, szörpök és kreatívan újrahasznosított használati tárgyak, melyek a Felzárkózó Települések Programhoz (FETE) kapcsolódó helyi műhelyekben készülnek.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Budapest Borfesztivál 25 éve gyűjt a rászorulók támogatására. Az idei jubileumi borárverés bevételével a gárdonyi Tóparti Szakambulancia hidroterápiás részlegének felújítását segítik, ahol speciális igényű és mozgássérült csecsemők, kisgyermekek fejlesztése zajlik.
Az első évek döntőek: ekkor alapozódik meg a mozgás, beszéd, társas készségek fejlődése. A szakambulancián orvosok, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor és gyógytornász dolgoznak családközpontú, ingyenes ellátást nyújtva 0–6 éves gyermekeknek.
A hidroterápia különösen hatékony: a víz fizikai tulajdonságait a szakember a gyermek igényeihez igazítja, sokaknak ez az egyetlen önfeledt mozgásélmény. A tíz éve működő részleg mára teljes felújításra szorul: korszerű gépészet, klórmentes víztisztítás és víz alatti járatópad beszerzése szükséges.
A jó segítség olyan, mint a víz: megtart, körülölel, kibontakoztat. A célt bárki támogathatja, akár néhány ezer forintos összeggel is.
Nincs más hátra, mint tollat ragadni, és nagy, piros betűkkel beírni a naptárba: „Borfesztivál a barátokkal szeptember 11-14. között a Budavári Palotában!”
A rendezvény főtámogatója a SPAR.
A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
A Budapest Borfesztiválra a csütörtöki belépőjegyek 8.900, a pénteki és szombati jegyek 9.900, a vasárnapiak 6.900 forintért kaphatók a helyszínen, illetve elővételben a rendezvény hivatalos weboldalán. A napi karszalag tartalmaz egy kristály kóstolópoharat, egy pohártartó szütyőt és egy kóstolót a 2025-ös VinAgora Nemzetközi Borverseny boraiból.
Nyitvatartás:
Szeptember 11., csütörtök: 14.00–24.00
Szeptember 12-13., péntek-szombat: 14.00–01.00
Szeptember 14., vasárnap: 14.00–22.00 (Sunday Brunch 11.00 - 14.00)
