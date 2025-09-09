"Nem éreztem fájdalmat, a lelkem elhagyta a testemet, körülvett a fehér fény" - Ilyen lenne a túlvilág?

Jeffrey Olsen súlyos autóbalesete után megjárta a túlvilágot, és ezt soha nem felejti el. Az idős férfi 1997-ben két fiával és feleségével együtt utazott, amikor elvesztette uralmát járműve felett, amely végül többször átfordult, mielőtt megállt volna. Habár Olsen még ott elvesztette eszméletét, akkor hétéves kisfia kétségbeesett sírására végül magához tért. Miután azonban másfél évese és felesége egy hangot sem adott ki, rájött, ők ott a helyszínen életüket vesztették.

Tudta, két családtagja már a helyszínen életét vesztette / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Kezdtem elveszíteni az eszméletemet. Ott volt a kétségbeesett, síró 7 éves fiam, akit nem értem el. Nem tudtam, mennyire sérült meg, de a sírásából arra következtettem, hogy fájdalmai vannak, de túl fogja élni. Viszont a feleségem és a legkisebb fiunk már nem voltak rendben, tudtam, hogy meghaltak. Ez volt a helyzet. De közben, éreztem, ahogy fény árad körém és körbeölel. Olyan volt, mintha megfogható lenne. Megnyugtató érzést adott. Olyan volt, mintha felemelkednék a baleset helyszíne fölé

- emlékezett vissza Olsen kiemelve, akkor még fogalma nem volt, mi történik vele.

Nem értettem hirtelen miért kapok rendesen levegőt, miért nem érzek fájdalmat. Teljesen élőnek éreztem magam. Feltételeztem, hogy a lelkem elhagyta a testemet. Aztán hirtelen megjelent a feleségem és azt mondta, nem maradhatok vele, vissza kell mennek. Azt mondta, ha ott maradok vele, a hétévesünk árva marad. Ő nem jöhetett vissza velem azonban.

Olsen végül csodával határos módon túlélte a balesetet, amelyet követően 18 műtéten esett át és hat hónapot töltött kórházban, ahol sajnos a bal lábát is amputálni kellett, írja a UNILAD.