Szem nem maradt szárazon: megható üzenetet fogalmazott meg a nagy napon Rácz Jenő

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 09:21
Jeles alkalmat ünnepeltek meg a feleségével.
Dúl a szerelem Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra között. A pár házassága sokak szerint akár a tankönyvi példája is lehetne az igaz szerelemnek, az érzéseik erősségéről pedig jól árulkodik az az Instagram-poszt is, amelyben a minap a sztárséf a feleségének üzent, a születésnapja alkalmából.

Megható üzenetet fogalmazott meg Rácz Jenő / Fotó: Archív

Maradj mindig olyan, amilyen vagy! Köszönöm, hogy megszülettél, Isten éltessen sokáig, egyetlenem!

- üzente szerelmének a sztárséf, jó néhány fotó társaságában Instagramon, mialatt a rajongók is siettek kifejezni jókívánságaikat a kommentszekcióban.

 

