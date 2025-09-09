Újabb tragédia a sport világában: halálba zuhant a tapasztalt ejtőernyős

Tragikus baleset történt: életét vesztette Sandro Bigozzi, Olaszország egyik legtapasztaltabb ejtőernyőse. A 49 éves férfi mintegy 1500 méter magasból zuhant a mélybe, amikor az ejtőernyője nem nyílt ki.

Halálba zuhant a tapasztalt ejtőernyős Fotó: Unsplash (illusztráció)

Bigozzi több mint 6000 ugrást hajtott végre a pályafutása során, az Instagram-oldalán pedig több mint 50 ezer követője volt. A halála pontos körülményeit még vizsgálják. A tragédia szombaton történt, amikor a férfi felszállt a Rómához közeli Monte Compatri leszállópályáról. Két órával az incidens előtt még a saját maga által készített videókat osztotta meg a közösségi médiában.

Még vizsgálják az ejtőernyős halálának körülményeit

A baleset egy sűrűn benőtt mezőn történt, ahova azonnal riasztották a mentőegységeket, a rendőrséget és a tűzoltókat is, azonban Sandro életét már nem tudták megmenteni.

Elsődleges információk szerint az ejtőernyő nem nyílt ki, a tartalékernyő pedig vagy meghibásodott, vagy túl későn nyílt ki. A hatóságok lefoglalták a használt felszerelést, és szemtanúkat hallgatnak ki az eset részleteinek tisztázása érdekében - írja a Daily Star.