Brutális baleset Rákosligeten: feszítővágóval szabadították ki az utast

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 08:51
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Brutális baleset történt Rákosligeten, ahol egy utast a járműből feszítővágóval szabadítottak ki.

Egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött Budapest XVII. kerületében, a Vidor utca és a Rétifarkas utca kereszteződésénél. A helyszínre kiérkező tűzoltók egy beszorult utast szabadítottak ki feszítővágó segítségével, majd átadták a mentőknek.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett területen jelenleg forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a katasztrófavédelem.

 

