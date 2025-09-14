Mától változik az ALDI nyitvatartása, ez minden váráslóra hatással lesz!

Átalakítja nyitvatartását az egyik népszerű hazai üzletlánc. Az ALDI komoly változtatásokat vezet be, amik ráadásul az összes üzletet érintik. Az új nyitvatartás, ami a vasárnapokat érinti, mától, azaz szeptember 14-től lép életbe. Mutatjuk a részleteket!

Változik az összes ALDI vasárnapi nyitvatartása Fotó: ALDI

Így változik az ALDI nyitvatartása: ez minden vásárlót érint

Alighanem sokan örülnek az ALDI változtatásának, ugyanis azt a vásárlói igényekhez igazították. Sokaktól kaptak ugyanis olyan visszajelzést, miszerint a vasárnapi programok, netán munka előtt szeretnék elvégezni a nagybevásárlást, erre azonban eddig nem feltétlenül volt lehetőség. Szeptember 14-től azonban a nagyáruház összes üzlete egységesen egy órával korábban, azaz reggel 7 órakor nyit vasárnaponként, és 19 óráig tart nyitva. Ennek garantáltan minden vásárló örülni fog! Az áruházlánc kiemeli: természetesen ugyanaz a széles kínálat fogad aznap is mindenkit, mint a hét összes többi napján, illetve a látványpékségek első sütése is elkészül a nyitásra.