Mától változik az ALDI nyitvatartása, ez minden váráslóra hatással lesz!

vasárnap
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 06:35
Változtat a nagyáruház a nyitvatartásán. De vajon mit szólnak ehhez az ALDI vásárlói?

Átalakítja nyitvatartását az egyik népszerű hazai üzletlánc. Az ALDI komoly változtatásokat vezet be, amik ráadásul az összes üzletet érintik. Az új nyitvatartás, ami a vasárnapokat érinti, mától, azaz szeptember 14-től lép életbe. Mutatjuk a részleteket!

Változik az összes ALDI vasárnapi nyitvatartása
Így változik az ALDI nyitvatartása: ez minden vásárlót érint

Alighanem sokan örülnek az ALDI változtatásának, ugyanis azt a vásárlói igényekhez igazították. Sokaktól kaptak ugyanis olyan visszajelzést, miszerint a vasárnapi programok, netán munka előtt szeretnék elvégezni a nagybevásárlást, erre azonban eddig nem feltétlenül volt lehetőség. Szeptember 14-től azonban a nagyáruház összes üzlete egységesen egy órával korábban, azaz reggel 7 órakor nyit vasárnaponként, és 19 óráig tart nyitva. Ennek garantáltan minden vásárló örülni fog! Az áruházlánc kiemeli: természetesen ugyanaz a széles kínálat fogad aznap is mindenkit, mint a hét összes többi napján, illetve a látványpékségek első sütése is elkészül a nyitásra.

 

 

