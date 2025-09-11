Döbbenetes kutatás: A családok kétharmada hitelt venne fel, hogy a gyereke menő legyen a suliban

Manapság a gyerekek úgy érkeznek az első tanítási napra, mintha divatbemutatóra mennének, és ezt nem csak Amerikában tapasztalják – a budapesti és vidéki iskolák előtt is gyakran látni designer cipőkben, márkás ruhákban feszítő diákokat. Az amerikai BadCredit.org felmérése megdöbbentő képet fest: a megkérdezett szülők kétharmada bevallotta, hogy inkább hitelt venne fel, minthogy gyermeke kimaradjon a „menő” körből.

A közösségi média, mint főbűnös

A TikTok és az Instagram csak olaj a tűzre. A #elsőnap és #iskolaidivat hashtagek alatt százezrek nézik, ki milyen szerelésben kezdte a tanévet. A gyerekek összehasonlítják magukat, a szülők pedig próbálnak megfelelni egy olyan versenynek, amit nem is ők indítottak el. Magyar influenszerek rendszeresen mutatják be „back to school” vásárlásaikat, ahol egy gyerek felszerelése komoly összegeket érhet el.

Az ár, amit fizetsz

Az amerikai kutatás szerint az eladósodott szülők 48%-a „kezelhetetlennek” nevezte anyagi helyzetét, és kétszer nagyobb eséllyel hanyagolták el saját fizikai és mentális egészségüket. De nem csak pénzről van szó. A folyamatos anyagi stressz tönkreteszi a családi kapcsolatokat, a szülők veszekednek, a gyerekek pedig megtanulják, hogy a boldogság = márkás cucc.

Mit tehetsz?

1. Beszélj a pénzről Ne legyen tabu téma a családi költségvetés. Magyarázd el a gyerekednek, hogy mindennek ára van, és a család pénze nem végtelen.

2. Állíts fel határokat „Ennyi a keret az iskolakezdésre, ebből gazdálkodjunk” – és tartsd is magad ehhez. A gyerek sírása fájdalmas, de az adósságspirál még fájdalmasabb.

3. Keress alternatívákat Használt, de jó állapotú márkás cuccok, outlet áruházak, szezonvégi leárazások – van megoldás, ha kreatív vagy.

4. Építs közösséget Beszélgess más szülőkkel, alakítsatok ki közös álláspontot. Ha mindenki megegyezik abban, hogy nem vesznek túlárazott hátizsákot, akkor egyik gyerek sem fog kilógni.

Szereted a gyereked, és azt akarod, hogy boldog legyen. De a boldogság nem egyenlő a legdrágább cipővel. Sőt, ha adósságba vered magad miatta, hosszú távon pont az ellenkezőjét éred el. A közmondás szerint „addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”. Talán itt az ideje, hogy ezt a gyerekeidnek is megtanítsd – még mielőtt te magad is belefulladnál az adósságtengerbe.