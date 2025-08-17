Nyitrai Zsolt: Akadálymentes augusztus 20-a!

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója Facebook-videóban számolt be arról, hogy a fogyatékosságügyi szervezetek és Magyarország Kormánya közötti együttműködés eredményeként idén is szem előtt lesznek tartva a speciális szempontok augusztus 20-án.
Szent István ünnepének fő eseményei fizikailag és infokommunikációs szempontból is akadálymentesített formában valósulnak meg, hogy mindenki egyenlő módon részese lehessen az eseménynek. Ünnepeljünk együtt, akadálymentesen, közösen!
- emelte ki.
Dr. Kósa Ádám államtitkár is kifejtette, az állami ünnepen mindenki számára elérhetőek lesznek a programok:
Szívügyünk a fogyatékosságügy!
Kovács Zoltán államtitkár így fogalmazott:
Az idei évben 6 napos rendezvénysorozattal ünnepeljük 19 helyszínen az államalapítás ünnepét, Szent István napját. Természetesen a csúcspontot a sok rendezvény és programelem mellett, 20-án este Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja jelenti.
Nagy Vivien Európa-bajnok bronzérmes boccia versenyző elmondta:
Fogyatékossággal élőként nagy öröm számomra, hogy idén is akadálymentesen tekinthetem meg az augusztus 20-ai tűzijátékot.
