UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyitrai Zsolt: Akadálymentes augusztus 20-a!

Augusztus 20
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 08:26
akadálymentesNyitrai Zsolt
Mindenki egyenlő módon lehet részese az eseménynek.
Bors
A szerző cikkei

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója Facebook-videóban számolt be arról, hogy a fogyatékosságügyi szervezetek és Magyarország Kormánya közötti együttműködés eredményeként idén is szem előtt lesznek tartva a speciális szempontok augusztus 20-án.

Counter Strike sajtótájékoztató
Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Szent István ünnepének fő eseményei fizikailag és infokommunikációs szempontból is akadálymentesített formában valósulnak meg, hogy mindenki egyenlő módon részese lehessen az eseménynek. Ünnepeljünk együtt, akadálymentesen, közösen!

- emelte ki.

Dr. Kósa Ádám államtitkár is kifejtette, az állami ünnepen mindenki számára elérhetőek lesznek a programok:

Szívügyünk a fogyatékosságügy!

Kovács Zoltán államtitkár így fogalmazott:

Az idei évben 6 napos rendezvénysorozattal ünnepeljük 19 helyszínen az államalapítás ünnepét, Szent István napját. Természetesen a csúcspontot a sok rendezvény és programelem mellett, 20-án este Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja jelenti. 

Nagy Vivien Európa-bajnok bronzérmes boccia versenyző elmondta:

Fogyatékossággal élőként nagy öröm számomra, hogy idén is akadálymentesen tekinthetem meg az augusztus 20-ai tűzijátékot. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu