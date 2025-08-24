Felfoghatatlan tragédia rázta meg a világot: barátját akarta megmenteni, belehalt a tapasztalt hegymászó

A 49 éves Luca Sinigaglia tragikus körülmények között azok után vesztette életét, hogy megpróbált segítséget nyújtani hegymászó társának, a 47 éves Natali Nagovitsynának, aki kalandjuk során eltörte a lábát. A páros Kirgizisztánban próbálta meghódítani a Pobeda-csúcsot, amikor Natalia 7600 méter magasan, a csúcsnál megsérült. Az olasz hegymászó próbált odajutni hozzá, azonban végül nem sikerült neki. Hipotermia és oxigénhiány miatt életét vesztette.

Barátjának próbált segíteni, belehalt Fotó: Unsplash (illusztráció)

Natalia augusztus 12-én sérült meg, Luca augusztus 15-én hunyt el. Húga, Patrizia, így emlékezett meg róla:

Óriási bátorságot tanúsított. Soha nem hagyott volna hátra senkit, különösen nem Nataliát, akivel egy korábbi közös megpróbáltatás során nagyon közel kerültek egymáshoz.

Natalia Luca halála után még napokig életben volt. Ezt a keresésére küldött mentőcsapatok egy drónfelvétele bizonyított augusztus 19-én. A mentési műveletet azonban rendkívül megnehezítette az orkán erejű szél, a -23 fokos hideg és az állandó viharok. Egy alkalommal, amikor egy katonai mentőhelikopter kényszerleszállással próbálta megközelíteni őt, négy mentő sérülését okozta.

A küldetést végül augusztus 23-án hivatalosan is lezárták, miután Nataliát nem tudták megközelíteni és a drónfelvételek ekkor már életjeleket sem mutattak, írja a TheSun kiemelve, hogy a Pobeda-csúcs, magyarul Győzelem-csúcsa a maga 7439 méteres magasságával a világ egyik legkegyetlenebb és legveszélyesebb hegye. Hírhedt a rendkívüli hidegről és az extrém időjárásról.