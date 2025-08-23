Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
A tűzoltók azonnal helyszínre siettek: Áramütés közben a kútba esett egy férfi!

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 21:05 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 23. 21:05
mentéskút
Nyolc méter mély, gyűrűs kútból hozták ki a sérültet.
Egy férfi éppen a kúttisztítást, szivattyú javítást végzett, amikor váratlanul súlyos áramütés érte, majd ennek következtében a kútba esett Mátraballán, a Fő úton. A sérültet a ház lakója két másik ember segítségével emelte ki a nyolc méter mély, gyűrűs kútból. A helyszínre a pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek, akik elvégezték az áramtalanítást. A kimentett személyt a mentők vették át ellátásra. - írja Katasztrófavédelem. 

alt=A férfi a kútba esett, amikor megrázta az áram szivattyú javítása közben
A férfi a kútba esett, amikor megrázta az áram szivattyú javítása közben / Fotó: Pexels (Illusztráció)

 

 

