A tűzoltók azonnal helyszínre siettek: Áramütés közben a kútba esett egy férfi!

Egy férfi éppen a kúttisztítást, szivattyú javítást végzett, amikor váratlanul súlyos áramütés érte, majd ennek következtében a kútba esett Mátraballán, a Fő úton. A sérültet a ház lakója két másik ember segítségével emelte ki a nyolc méter mély, gyűrűs kútból. A helyszínre a pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek, akik elvégezték az áramtalanítást. A kimentett személyt a mentők vették át ellátásra. - írja Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.