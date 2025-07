„Elvesztettük gyönyörű fiunkat és öcsénket” – rosszul lett a nyaraláson a 20 éves fiú, későn érkezett a segítség

Megrázó tragédia rázta meg egy brit család életét: a 20 éves Stan-Lee Connor, aki barátaival nyaralt Ibizán, váratlanul rosszul lett, majd másnap reggel holtan találták a szállásán.

A tragédia mindenkit sokkolt

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A fiatal férfi július 1-jén utazott el egy barátjával a spanyol szigetre egy hatnapos vakációra. A második estén egy népszerű klubban, az Amnesia nevű szórakozóhelyen szórakozott, amikor hirtelen rosszul lett – mesélte testvére, Ellie McSherry. Barátja ezután visszakísérte őt az Aparthotel Vibra Monterrey nevű szálláshelyre San Antonióban, ahol együtt tértek nyugovóra. Reggelre azonban Stan már nem élt.

A Merseyside-i rendőrség megerősítette, hogy értesítést kaptak egy 20 éves férfi ibizai haláláról, és információkat osztottak meg a spanyol hatóságokkal, miközben a család támogatását is biztosították, értesült a Mirror.

Stan családja megrendítő nyilatkozatban búcsúzott szeretett fiuktól és testvérétől:

Elvesztettük gyönyörű fiunkat és öcsénket, Stan-Lee Connort – egy szeretettel teli, kedves lelket, aki tele volt ígéretekkel. Hirtelen és szívszorító halála hatalmas űrt hagyott maga után.

Stan nemcsak a testvérünk volt, hanem a családunk fénye. Nevetést, melegséget és kedvességet vitt bárhová is ment. Szenvedélyes Everton-szurkoló volt, aki hűségesen követte csapata minden győzelmét és vereségét. A zene, különösen a Pink Floyd, pedig erőt adott neki – főként édesapánk tavalyi elvesztése után. A dallamok vigaszt jelentettek számára, és segítettek neki visszatalálni a belső békéhez.

Ellie, a 28 éves nővér elárulta, hogy Stan nemrég kapta meg első saját lakását, elkezdte a jogosítvány megszerzését és nemrég vásárolta meg első autóját is. Egy új gyári állásba is felvették – úgy tűnt, épp most indul be az élete.

Izgatott volt, hogy végre saját lábára állhat, tele volt tervekkel. Borzalmas évek vannak mögöttünk, de úgy tűnt, végre kezd minden rendbe jönni

– tette hozzá Ellie.

A család ugyanakkor nem hibáztat senkit, sokkal inkább figyelemfelkeltésként osztotta meg történetüket. Mint mondják: